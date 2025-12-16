Cabrer reivindica sus políticas para parados de larga duración: "Los expedientes dormían en el sueño de los justos"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha defendido los planes del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) para los parados de larga duración, criticando que estos expedientes "dormían en el sueño de los justos" durante el anterior Govern.

Así lo ha dicho la consellera en el pleno de este martes, tras ser preguntada por este tipo de personas paradas por el diputado de Unidas Podemos, José María García.

La consellera ha puesto en valor que el pasado noviembre los parados de larga duración se redujeron en un 5,7 por ciento interanual y que las medidas que impulsa el SOIB "van muy bien y son eficaces".

Igualmente, ha reivindicado el compromiso de actividad ya que, a su criterio, todas las personas que reciben una prestación tienen que implicarse para encontrar un trabajo. "Esto no es perseguirlos", ha asegurado.

De su lado, el diputado de Unidas Podemos ha criticado que al SOIB "le faltan 9.000 personas" paradas de larga duración que encuentren trabajo. "No se puede perseguir a los parados de larga duración cuando las instituciones no son capaces de hacer prácticamente nada por ellas", ha dicho.