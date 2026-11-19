Archivo - Un agente de la Policía Nacional frente a la comisaría de Palma. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Parte del techo de una dependencia de la comisaría del centro de Palma de la Policía Nacional se ha desprendido, aunque sin provocar heridos.

El desprendimiento afectó a la sala de expedición de de DNI y pasaportes y fuentes de la Jefatura han señalado que ocurrió este miércoles poco antes de las 15.00 horas, cuando la sala ya estaba vacía.

El personal de mantenimiento sigue con las labores de reparación y el servicio funciona con normalidad ya que la caída de las piezas del techo afectó únicamente a algunas mesas.