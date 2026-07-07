CAEB rechaza el manual de Menys turisme, més vida por "traspasar todos los límites de la convivencia"

Archivo - Varias personas increpan a los turistas en los bares durante una manifestación por la vivienda, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de CAEB ha mostrado su "absoluto rechazo" al manual difundido por Menys turisme, més vida por entender que "traspasa todos los límites de la convivencia" y "atenta contra el trabajo y el esfuerzo del principal motor económico de Baleares".

En ese sentido, han alertado que este documento llama a la realización de "acciones intimidatorias" contra empresas y particulares del sector servicios, según han expresado desde la patronal en un comunicado.

Los empresarios de CAEB han apuntado que este tipo de manifiestos son "incendiarios" y "ponen en la picota de forma totalmente injustificada" al tejido empresarial al "incitar a la violencia".

Por otra parte, han traslado su deseo de que la Delegación del Gobierno en Baleares investigue este manifiesto por "si pudiera conllevar alguna tipología delictiva".

"FIRME CONDENA" DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

En la misma línea se ha posicionado el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (Coapi Baleares), quienes han manifestado su "más firme condena" ante la difusión de este manual.

El colegio ha incidido en que es "especialmente grave" que el documento no se limite a expresar una posición crítica sobre el modelo turístico o residencial, sino que "incluya indicaciones para identificar objetivos, planificar actuaciones, ocultar la identidad de quienes participen en ellas y evitar su identificación, así como propuestas de acciones dirigidas contra establecimientos, carteles y otros elementos vinculados a empresas y organizaciones".

Para el Coapi Baleares este tipo de iniciativas "traspasan una línea que nunca debería cruzarse en una sociedad democrática", al promover el "señalamiento" de colectivos profesionales que desarrollan su actividad "dentro de la legalidad".

El presidente del Coapi Baleares, José Miguel Artieda, ha remarcado que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son "pilares fundamentales" de cualquier democracia pero una cosa es "defender unas ideas" y otra muy distinta es "elaborar y difundir un manual que identifica a empresas y profesionales como objetivos de determinadas acciones y ofrece instrucciones sobre cómo llevarlas a cabo".

"Eso no es contribuir al debate público, es alimentar un clima de confrontación que no beneficia a nadie", ha alegado Artieda.

Por eso, ha aseverado que detrás de cada agencia inmobiliaria hay "personas que trabajan cada día con profesionalidad y dentro del marco legal", para "prestar un servicio a ciudadanos, propietarios, compradores e inquilinos", por lo que ha remarcado que "ningún profesional debería sentirse señalado o intimidado por el mero hecho de ejercer su actividad".

El Coapi Baleares ha tildado de "especialmente preocupante" que este tipo de mensajes contribuyan a "normalizar el señalamiento" de sectores económicos y de los profesionales que forman parte de ellos, al generar "un clima de tensión incompatible con una convivencia basada en el respeto".

"Las discrepancias sobre cualquier modelo económico o social deben plantearse desde el diálogo, el respeto y las propuestas. Nunca desde el señalamiento de personas o empresas ni mediante la difusión de instrucciones para actuar contra ellas. Ese no es el camino de una sociedad democrática", ha añadido.

Por todo ello, el Coapi Baleares ha hecho un llamamiento a las instituciones, a las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad para que "condenen de forma clara este tipo de iniciativas, con independencia del colectivo al que vayan dirigidas".

Asimismo, han reiterado su compromiso con el diálogo como "única vía" para afrontar los "grandes retos" de Baleares y defiende que "cualquier debate público debe desarrollarse desde el respeto a las personas, a las instituciones y al Estado de derecho".