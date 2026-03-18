CaixaBank reconoce el proyecto vitivinícola Son Pere Jaia en la quinta edición del programa 'Tierra de Oportunidades'

El fundador del proyecto Son Pera Jaia, Damià Rius, explica su proyecto en la entrega de los premios de la 5ª edición del programa 'Tierra de oportunidades' de CaixaBank. - CAIXABANK

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha premiado al proyecto mallorquín vinícola Son Pere Jaia en quinta entrega del programa 'Tierra de Oportunidades', una iniciativa que tiene como objetivo "fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y contribuir a fijar población en áreas despobladas".

El proyecto, ubicado en la zona de Sa Sorda (Campos) transforma el mosto de uva fresca a través de procesos de fermentación, crianza en bota y maduración en vino, para "poner en valor la tradición vitivinícola local y generando actividad económica en la 'Part Forana' de la isla", según ha explicado la entidad bancaria en un comunicado.

Son Pere Jaia ha sido uno de los 20 proyectos seleccionados en toda España entre los cerca de 2.600 emprendedores que han participado en el programa.

En total de 188 emprendedores de 40 provincias fueron seleccionados y premiados a nivel comarcal en 2025, de los que una veintena han participado y han sido reconocidos en la final de 'Tierra de Oportunidades' que, en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, se ha celebrado en la Casa del Lector del centro cultural y artístico del Matadero en Madrid.

En el acto han participado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, María Begoña García Bernal, el secretario general para el Reto demográfico, Francesc Boya, el director de Acción Social CaixaBank, Josep Parareda, y el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, entre otros.

'Tierra de Oportunidades' es un programa que reconoce y apoya el emprendimiento rural a través de ayudas económicas, formación, acompañamiento y visibilización con el que CaixaBank pone de manifiesto su compromiso con el reto demográfico y el mundo rural.

Además, por primera vez en esta quinta edición, y para impulsar esos proyectos locales, se ha celebrado una feria de muestras en el Matadero con el objetivo de dar a conocer los productos y servicios de los veinte emprendedores seleccionados a nivel nacional.

También se ha premiado otros proyectos como el Barco Natura-Turismo Fluvial y Ornitológico --en Ceclavín, Cáceres--, Vida Trashumante --Pontones, Jaén--, Pinaroca --Nava de la Asunción, Segovia--, Gurevet --Mezkiritz, Navarra-- o Anxoves Cap de Creus --Llançà, Girona--, entre otros.

Además, el programa promueve una mentorización personalizada con voluntarios de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank y, en esta edición, ha puesto en marcha el 'Tándem universitario', un programa impulsado junto a la plataforma U4Impact para unir talento universitario con el emprendimiento rural a través de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) de estudiantes que centran sus proyectos en retos planteados por los emprendedores rurales.

CaixaBank ha anunciado, además, el lanzamiento de la sexta edición de Tierra de Oportunidades 2026 que, por primera vez, prevé llegar a todas las provincias y creará una plataforma online para los emprendedores.

La entidad lanzará en el mes de mayo, de manera silmultánea, las convocatorias comarcales en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural de cada área geográfica y está previsto que el fallo se conozca en el mes de junio.

La convocatoria se dirigirá a emprendedores que desarrollen su actividad en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 300.000 euros al año.

"El potencial de crecimiento y de creación de empleo rural, la innovación, el impacto social y la viabilidad de las iniciativas serán aspectos clave a la hora de evaluar y seleccionar las ideas emprendedoras que podrán beneficiarse del programa", han señalado.