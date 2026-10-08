CaixaBank reconoce a Sabrina Barceló, de Shabama, con el 'Premio A Profesional Autónoma' en Baleares

Sabrina Barceló y María Cruz Rivera. - CAIXABANK

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha concedido a Sabrina Barceló Manresa, fundadora de Shabama, el 'Premio A Profesional Autónoma' en Baleares, que reconoce la trayectoria de una trabajadora por cuenta propia que ha impulsado un proyecto en el sector de la joyería, según ha informado la entidad bancaria en una nota de prensa.

La convocatoria, que celebra este año su sexta edición, se dirige a profesionales autónomas de cualquier sector de actividad, con residencial fiscal en España y una trayectoria mínima de dos años al frente de su proyecto.

Sabrina Barceló es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por IQS de la Universitat Ramon Llull y cuenta con una trayectoria profesional vinculada a la estrategia empresarial, la comunicación y el marketing.

Tras trabajar como responsable de comunicación y ventas en diferentes marcas de moda, desarrolló durante más de cinco años proyectos de marketing, comunicación y educación ambiental en un acuario y en una fundación dedicada a la regeneración del Mediterráneo y la conservación del medio marino.

Está al frente de Shabama, una marca de joyas inspirada en la belleza, la fuerza y la biodiversidad del mundo marino, que utiliza el diseño como herramienta para acercar el Mediterráneo a las personas.

Su proyecto destaca por unir creatividad, diseño y conservación marina, con la vocación de evolucionar hacia una plataforma de sensibilización e impacto social, especialmente dirigida a niños y jóvenes A través de esta iniciativa, CaixaBank pone en valor la importancia de ofrecer apoyo e impulsar el talento femenino, destacando a aquellas profesionales que contribuyen al desarrollo económico y social del territorio.

Con este reconocimiento, Sabrina Barceló se sitúa entre las 11 ganadoras territoriales de esta edición, de las que saldrán cinco finalistas de la sexta edición del 'Premio A Profesional Autónoma' nacional.

La ganadora nacional recibirá una dotación económica de 6.000 euros destinada a formación empresarial y personal, un diploma acreditativo y difusión a través de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Asimismo, una de las premiadas a nivel territorial podrá acceder a formación especializada de la escuela de negocios digital Founderz.

En la pasada edición, la ganadora nacional fue Ángela Jordana, CEO de WHI-Institute, un proyecto ubicado en Barcelona y especializado en el modelo científico de la salutogénesis y en el desarrollo de soluciones innovadoras en salud mental mediante tecnología avanzada y gamificación.

El jurado, compuesto por representantes de CaixaBank y perfiles externos vinculados al tejido empresarial, el emprendimiento y el trabajo autónomo, han valorado aspectos como la trayectoria profesional, el grado de desarrollo del negocio, la innovación y la contribución al entorno, así como la creación de empleo y el compromiso con la sostenibilidad.

"Las profesionales autónomas desempeñan un papel esencial en la dinamización económica y social de los territorios, impulsando proyectos cercanos, innovadores y con capacidad para generar nuevas oportunidades. Por ello, desde CaixaBank queremos acompañarlas y dar visibilidad a su talento", ha destacado la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera.