CaixaBank se suma al manifiesto para designar a Palma como capital europea de la cultura en 2031

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, la directora territorial de CaixaBank en Baleares, Maria Cruz Rivera, y el chef y embajador de la entidad bancaria Ferran Adrià. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha firmado un manifiesto por el cual se suma a la designación de Palma como capital europea de la cultura en 2031.

El acto de firma, que ha tenido lugar este martes, ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, la directora territorial de CaixaBank en Baleares, Maria Cruz Rivera, y el chef y embajador de la entidad bancaria Ferran Adrià.

La adhesión de CaixaBank al manifiesto Palma 2031, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se suma a las que ya han hecho efectivas otras instituciones y organizaciones representativas de los distintos ámbitos sociales, políticos, culturales, económicos, sectoriales y deportivos del archipiélago.

Martínez ha insistido en la idea de que la candidatura a la capitalidad europea "no es un proyecto del Ayuntamiento o del gobierno municipal, sino una ilusión colectiva que el conjunto de administraciones, empresas, profesionales y ciudadanos se han hecho suya".

El alcalde ha agradecido a CaixaBank su apoyo y ha expresado su satisfacción por haber celebrado el acto de la firma con la participación de Ferran Adrià, a quien ha calificado como uno de los profesionales de la restauración que "en mayor medida han influido en el punto de inflexión hacia la excelencia que ha experimentado la cocina europea y mediterránea a lo largo de estos últimos años".

La restauración, ha sostenido, constituye "uno de los aspectos que el gobierno municipal está potenciando esta legislatura desde la convicción de que forma parte, por derecho propio, del patrimonio cultural de la ciudad".

El manifiesto Palma 2031 recoge los principales puntos de la candidatura de la capitalidad europea de la cultura, expresando el compromiso de la ciudad para fomentar la creación en los espacios públicos, impulsar la educación y la investigación, promover la inclusión, reconsiderar la relación entre ciudadanía, turismo y cultura y convertirse en un referente de la sostenibilidad.