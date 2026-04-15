CaixaBank Wealth Management incrementa un 13% sus activos bajo gestión en Baleares

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PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Wealth Management, el área de banca privada de CaixaBank, ha cerrado el ejercicio 2025 en Baleares con 6.000 millones de euros bajo gestión, un crecimiento del 13% respecto a 2024.

El área presenta crecimientos en sus principales magnitudes, gracias a la fuerte actividad comercial y a su decidida apuesta por el asesoramiento independiente y la innovación de productos y servicios en el ámbito de la gestión patrimonial.

También se ha incrementado el número de clientes un cuatro por ciento más que el año anterior.

La entidad ha recordado que cuenta con la mayor red comercial del sector financiero en España, a la que se suman, en Baleares, tres centros específicos de Wealth Management y un centro exclusivo Global Wealth. La entidad, además, ha seguido reforzando el equipo que, a cierre de 2025, en Baleares está conformado por 40 gestores.

La directora de CaixaBank Wealth Management, Belén Martín, ha subrayado que 2025 ha sido un año de crecimiento para la división, que se ha visto beneficiada por la apuesta del grupo por el mejor asesoramiento y la tecnología más avanzada, que permite adelantarse a las necesidades de los clientes.

"Con el nuevo CaixaBank Wealth Management nos consolidamos en la vanguardia del sector de gestión patrimonial en España", ha indicado.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZADA

Según han subrayado, CaixaBank Wealth Management ha seguido en 2025 impulsando su apuesta por la innovación a través de las tecnologías más avanzadas.

Tras el lanzamiento de la plataforma GPS en 2024 y su despliegue en 2025 en toda la red comercial, la entidad ha creado el servicio Advisory GPS, que combina la agilidad en la construcción de carteras con la máxima personalización en el asesoramiento.

En solo un año desde su lanzamiento, Advisory GPS cuenta con más de 2.500 clientes y un saldo de más de 700 millones de euros, de los que un tercio es dinero nuevo procedente de otras entidades, lo que demuestra el éxito de la estrategia para una mayor diferenciación frente a la competencia en el mercado en España.

UNA EVOLUCIÓN HACIA UN SERVICIO INTEGRAL

En el último ejercicio, han indicado, el área de CaixaBank Banca Privada evolucionó a CaixaBank Wealth Management (WM), una nueva nomenclatura que busca poner en valor su visión transversal y su posicionamiento como entidad pionera e innovadora en productos y servicios.

El nuevo término, CaixaBank Wealth Management, refleja la visión estratégica de la entidad de ofrecer un servicio de alcance más amplio que el tradicional de banca privada, englobando todos los segmentos, servicios y capacidades de la propuesta de valor en gestión de patrimonios de CaixaBank.

La entidad se posiciona en un entorno en plena transformación, volátil, con tecnologías emergentes, nuevos actores y cambios en las necesidades de los clientes, que demandan soluciones más sofisticadas y una planificación integral.

NUEVOS SERVICIOS PARA EL SEGMENTO UHWM

En esta evolución, ya en 2026, CaixaBank Wealth Management ha lanzado Family Governance, un nuevo servicio de asesoría integral en gobernanza familiar para familias empresarias.

La nueva propuesta de valor evoluciona el servicio Global Wealth de la entidad, focalizado en clientes de altos patrimonios, hacia un servicio de asesoramiento holístico, con gestión integral e individualizada y una completa cartera de servicios.

De esta manera, CaixaBank Wealth Management quiere convertirse en referente nacional en asesoramiento a familias empresarias, gobierno corporativo y preparación de la siguiente generación, según han concluido. Un total de 25 clientes han asistido ya a los cursos de formación de las nuevas generaciones impartido por el IE, con colaboración con CaixaBank.