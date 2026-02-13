CaixaForum Palma celebra la próxima semana un concierto de Bratia y un espectáculo infantil sobre el retrato

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum Palma celebrará la próxima semana un concierto de Bratia y una conferencia espectáculo infantil titulada 'Amb un 6 i un 4. Del retrat a la 'selfie''.

Estas son algunas de las actividades programadas en el CaixaForum para la semana del 16 al 22 de febrero, entre las que también se encuentran una conferencia sobre Sócrates.

Asimismo, la semana arrancará este martes con el concierto 'Balkan Pompe Ignition' a cargo de Bartia a las 19.00 horas. Su propuesta, han destacado, es un llamamiento a la ignición musical y a la conexión entre la tradición y la dignidad.

El miércoles, a las 19.00 horas, se celebrará la conferencia 'Sòcrates, un personatge urbà, atípic i auster' a cargo del profesor de Filosofía Griera de la UIB Francesc Casadesús.

Para el público familiar, la programación incluye el taller 'Música i cinema en sintonia' para niños de más de seis años. En esta actividad, que tendrá lugar el viernes y el sábado, se creará una pieza audiovisual a partir de la exploración con la música, el sonido y las técnicas de edición de vídeo.

Otro de los talleres programados es 'Una festa a la cuina', que tendrá lugar este viernes y sábado y en el que los participantes trabajarán conceptos musicales con la ayuda de ollas, cubiertos, sartenes y otros instrumentos.

El sábado 21 de febrero a las 18.00 horas será el turno de la conferencia espectáculo a cargo del arquitecto y divulgador Miquel del Pozo y la actriz Casandra Lungu. La actividad propone un viaje por la historia del ser humano a través de los retratos.

Por otra parte, los interesados también podrán visitar la exposión 'Zuloaga i Anglada-Camarasa. Dues visions de la modernitat', cada día de 10.00 a 20.00 horas.