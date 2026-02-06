El CaixaFòrum propone charlas y talleres por el Día de la Mujer en la Ciencia o un cinefórum sobre 'Los 400 golpes'

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CaixaFòrum de Palma ha organizado distintos eventos para la próxima semana en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con charlas o talleres infantiles, o un cinefórum sobre la película 'Los 400 golpes'.

La institución cultural empezará la semana el miércoles --a las 18.00 horas-- con la celebración de este evento mundial a través del taller infantil 'Retos de ciencia: grandes aportaciones de mujeres científicas', orientado a los mayores de 8 años, según ha destacado la Fundación 'la Caixa' en un comunicado.

Los pequeños usarán las manos y el cerebro para indagar, experimentar y responder a las preguntas que se les plantean desde varios campos de la ciencia, como la óptica, la electricidad, el magnetismo, la mecánica, la acústica.

Este mismo día, a las 19.00 horas, se ofrecerá la conferencia titulada 'Ciencia que une, talento que avanza', que invitará a explorar la manera en la que la ciencia crece cuando "se comparte, se conecta y se colabora".

En ella participarán la doctora en Investigación Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta Prevalencia por la Universitat de les Illes Balears (UIB), Irene Coll, por su faceta como docente e investigadora en la Escuela Universitaria ADEMA y experta en salud oral, nutrición y estilos de vida.

También estará la catedrática de Nutrición y profesora emérita de la UIB, Francisca Serra, que tiene una trayectoria científica vinculada al Grupo de Nutrigenómica, Biomarcadores y Evaluación de Riesgos (NuBE) de la UIB, el Ciber-OBN y el IdISBa. Su investigación se centra en el estudio de las bases moleculares para la prevención de la obesidad a lo largo del ciclo vital. Todo ello moderado por la divulgadora científica Mireia Ros.

El viernes y el sábado las familias con mayores de 6 años podrán disfrutar del taller 'Música y cine en sintoría', con el que los asistentes podrán crear su propioa pieza audiovisual a partir de la exploración con la música, el sonido y las técnicas de edición de video.

Para este evento habrá sesiones el viernes a las 17.00 y 18.30 horas. El sábado se podrá acudir a las 11.00, 12.30, 16.00 y 17.30 horas.

Otra actividad en la que podrán participar los mayores de 5 años es 'Estrategias de los seres vivos. Sobrevivir en el medio', que se desarrollará el viernes a las 18.00 horas y el sábado a las 10.30 y 12.30 horas.

Con ella se pretende que los pequeños, a través del conocimiento de las relaciones de los seres vivos con el medio y de las consecuencias que se pueden derivar si se altera o destruye, tomen conciencia del equilibrio en la naturaleza y de la importancia de proteger y conservar el entorno.

Por otra parte, el sábado a las 18.00 horas se proyectará la película de animación 'Ponyo en el acantilado' de Hayao Miyazaki.

Ya el domingo, a las 11.00 horas, se ha preparado el taller 'Artefacto: una casa objeto' para mayores de cuatro años. Los asistentes convertirán las estructuras de madera en un 'collage' que irá tomando la forma de una casa objeto.

El domingo a las 17.00 horas será el turno del coloquio tras la proyección de la película 'Los 400 golpes' de François Truffaut. La sesión será presentada y dinamizada por el cineasta, doctor en Comunicación y profesor universitario en el Cesag especializado en producción, análisis y mediación cinematográfica, Ricard Mamblona.