Calendario escolar 2025-2026 en Baleares: cuándo comienza el curso, vacaciones y festivos

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de Baleares comenzarán sus clases a partir del 10 de septiembre, dependiendo del curso y las enseñanzas en las que cada uno se encuentro matriculado. El día 10 comienza el curso 2025-2026 el alumnado de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y educación especial.

En cuanto al resto de enseñanzas, los estudiantes de la EEiP-Danza iniciarán su periodo lectivo el 11 de septiembre, los de los distintos grados de Formación Profesional lo harán el 19 de septiembre y los estudiantes de la EEiP-Música lo harán el 25 del mismo mes. Los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA) iniciarán las clases lectivas el 26 de septiembre.

Todas estas enseñanzas finalizarán las clases lectivas el 19 de junio de 2026, excepto las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, que terminarán las actividades lectivas el 12 de junio, y los alumnos de segundo de bachillerato que terminarán el 22 de mayo.

Por otro lado, el curso para las Escuelas Oficiales de Idiomas de Baleares comenzará el 29 de septiembre y finalizará el 29 de mayo de 2026.

VACACIONES

Navidad: Periodo comprendido entre el 22 de diciembre y al 6 de enero (ambos incluidos)

Semana Santa: Periodo comprendido entre el 2 y el 12 de abril (ambos incluidos)

DÍAS FESTIVOS CURSO 2025-2026

-Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

-Viernes 27 de febrero: Fiesta escolar unificada

-Lunes 2 de marzo: Día siguiente al Día de Baleares

-Viernes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores