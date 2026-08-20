La calle más exclusiva para comprar una vivienda está en Mallorca: los propietarios piden de media 15 millones de euros

Archivo - Plano general del puerto deportivo de Andratx. - IPM GROUP - Archivo

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle más exclusiva de España para comprar vivienda es el camino del Salinar, en Andratx (Mallorca), donde se piden una media de 15 millones de euros a quien quiera comprar alguna de sus lujosas viviendas, según un estudio de idealista.

El segundo puesto lo ocupa el Paseo de los Lagos en la famosa urbanización de la Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un precio medio de 11 millones de euros. La tercera posición abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, donde los vendedores piden 10,5 millones de euros.

El cuarto puesto corresponde a otra vía en Baleares, concretamente la calle Mossa en Palma, cuyas viviendas tienen un precio de 9,8 millones de euros. Le sigue el Paseo del Conde de los Gaitanes, en la madrileña urbanización La Moraleja, con 8,9 millones de euros y en sexto lugar, de nuevo en Palma, la calle Binicaubell, con precios de media de 7,9 millones de euros.