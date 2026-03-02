Archivo - Cambio de tendencia en el mercado laboral: casi la mitad de los jóvenes de Baleares quiere ser emprendedor. - YOUNG BUSINESS TALENT - Archivo

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 41,6% de los jóvenes de Baleares entre los 15 y 21 años quiere ser emprendedor y crear su propia empresa, frente a sólo un 8,8% que optaría por trabajar como empleado, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Por su parte, el 12% optaría por ser funcionario y un 37,6% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro. A nivel nacional, el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

Según el director del informe, Nuño Nogués, la cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando. "Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos. Hoy en día los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento", ha indicado.

Entre las razones por las que los jóvenes baleares eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (50%), seguido de poder ser su propio jefe (28,8%), disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (13,5%), y porque tienen emprendedores en su entorno y les gusta como opción (7,7%).

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad ya que el 73,1% de los baleares considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con la economía colaborativa y el sector tecnológico, seguido de el comercio y deporte.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son poder tener un salario más alto (42,4%), que hubiera un ambiente de trabajo agradable (40,8%), tener flexibilidad horaria y que traten bien a los empleados (ambas con el 32%), y que les ofrecieran estabilidad en el empleo (31,2%).

DIVISIÓN CON LA SITUACIÓN DEL EMPLEO

En Baleares las opiniones están prácticamente divididas respecto al futuro del empleo juvenil. Un 34,4% de los jóvenes cree que la situación mejorará en los próximos cinco años, el mismo porcentaje que considera que empeorará, mientras que un 31,2% piensa que se mantendrá igual. En cambio, a nivel nacional, el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

Por otro lado, el 77,6% de los jóvenes baleares confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. "Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad", ha indicado el director del informe, Nuño Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de Islas Baleares destacan: tener un buen nivel de idiomas (53,6%), el interés y las ganas de trabajar (52%), la experiencia (49,6%), y los conocimientos (47,2%).

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 60,8% de los jóvenes baleares lo tiene claro y emigraría. Un dato ligeramente inferior con la media arrojada a nivel nacional, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años, siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

El porcentaje está disminuyendo "pero sigue siendo alto en una economía desarrollada. Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran", ha añadido Nogués.

Entre las razones por las que los baleares se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (42,1%), seguida de tener un mejor salario (21,1%), y por la falta de oportunidades en España (19,7%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (22,4%), Reino Unido (19,7%), Italia (11,8%), y Canadá (9,2%).

Según los datos del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', el 56,8% de los baleares cree que su generación está peor preparada que la de sus padres, dato que contrasta con la media nacional donde el 54% de los jóvenes españoles piensa estar mejor cualificados que sus progenitores, aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

Continuando con la comparación con sus progenitores, el 65,6% de los jóvenes de Baleares considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres.

Respecto a la relación de los jóvenes baleares y sus compañeros de clase con los profesores, el 87,2% opina que los profesores están bien tratados, y el 12,8% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, mientras que ninguno cree que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes baleares para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional. Así lo manifiesta el 48% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 16,8% de los jóvenes. Por otro lado, el 17,6% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 8,8% se incorporará al mercado laboral, el 5,6% montará su propio negocio, y el 3,2% continuará con el negocio familiar.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son la que tenga mayores salidas profesionales (67%), seguido de la vocación, elegirían la que les guste (55%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (48%). Las carreras que más interés les despiertan son Empresas/Economía (43,3%), Derecho (26,7%), Medicina/Salud y Marketing y Publicidad (ambas elegidas por el 15%), y Biología (13,3%).

Por otro lado, el informe recoge que el 77,6% de los jóvenes baleares cree que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 30,4% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

El informe refleja una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza ya que el 86,4% de los baleares considera necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y prácticamente la totalidad (88,8%) valora positivamente el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

Por otra parte, el 66,4% de los jóvenes baleares considera útiles los conocimientos financieros que reciben en sus centros, y el 92% cree que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo académico.

El objetivo del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' es conocer las actitudes y puntos de vista que tienen los alumnos españoles para poder tenerlas en cuenta de cara a abordar las necesidades educativas y las posibilidades de potenciar vocaciones emprendedoras.

El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2025 a un total de 11.117 estudiantes de 3º y 4º de la ESO; 1º y 2º de Bachillerato; y los ciclos básico, medio y superior de formación profesional, que se han inscrito para participar en la XIV edición de la competición educativa Young Business Talents.