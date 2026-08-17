Cambio de tiempo en Baleares: cielo despejado y calor hasta el jueves, cuando llegan las lluvias

Archivo - El Parque del Mar frente al Paseo Marítimo- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La semana arrancará en Baleares con tiempo estable, con el cielo poco nuboso o despejado en general, aunque en la tarde de este lunes se formarán algunas nubes de evolución, sin descartar algún chubasco en el interior de Mallorca, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A partir del jueves cambiará el tiempo y se espera una mayor nubosidad con probabilidad de precipitaciones débiles en general, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Aemet, Jorge Rodríguez.

El viernes quedarán intervalos nubosos que se despejarán conforme avance el día, aunque se podrán producir todavía precipitaciones en Menorca y en el norte de Mallorca.

De cara al fin de semana, seguirá la nubosidad con probables precipitaciones, en general débiles, en cualquier punto del archipiélago.

Respecto a las temperaturas, durante la primera mitad de la semana se mantendrán sin cambios o subirán, con máximas de 32-38 grados centígrados (ºC) y mínimas de 22-27 ºC en toda la comunidad.

El viernes las temperaturas continuarán sin cambios o bajarán ligeramente, quedándose las máximas en los 31-36 ºC en todas las Islas, aunque sin descartar todavía la activación de algún aviso por calor. Durante el fin de semana no se esperan cambios térmicos.

Por islas, la Aemet mantiene activado este lunes el aviso amarillo por calor en Eivissa, Formentera y en el interior y sur de Mallorca. De cara al martes, el aviso continuará activado en el interior mallorquín, y el miércoles en el interior y norte de la isla mayor.

En cuanto al estado del mar, se prevé una situación estable durante toda la semana, aunque con algo de mar de fondo en Menorca que no alcanzará los umbrales de aviso.

Respecto al viento, este lunes y este martes predominará la componente este, pero a partir del miércoles girará a las componentes sur y suroeste principalmente y soplará con más intensidad desde el miércoles.

Por su parte, Emergencias 112 ha activado la alerta amarilla (ID-0 del plan Meteobal) por altas temperaturas en Mallorca, Eivissa y Formentera, según ha informado en una publicación en redes sociales.

En este sentido, ha recomendado seguir los consejos para evitar golpes de calor, así como extremar las precauciones ante el riesgo de incendio.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.