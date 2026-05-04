Cambios en la homologación de catalán: los alumnos de la ESO con un 7 obtendrán el B2

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PALMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha publicado la orden que regula la homologación de los estudios de catalán con los certificados oficiales y que determina que los estudiantes que acaben la ESO y el bachillerato con una nota de 7 en catalán obtendrán, respectivamente, los niveles B2 y C1 en esta lengua, rebajando las actuales exigencias.

Se trata de una medida acordada por PP y Vox para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025 y que, en la práctica, supone una rebaja en los requisitos para obtención de los certificados oficiales de catalán.

Hasta ahora, en la ESO, quienes finalizaban con una nota de media de 7 en catalán obtenían el B1, y los que lo hacían con un 8 el B2; mientras que en bachillerato, los primeros obtenían un B2 y los segundos un C1.

Para Vox, que ha celebrado la rebaja, se trataba de una discriminación arbitraria, al considerar que el 7 y el 8 tienen la misma consideración de notable. "No puede haber dos alumnos con la misma calificación oficial recibiendo un trato diferente. Eso era una trampa burocrática que perjudicaba a familias de Baleares", ha afirmado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas.

La orden también amplía el acceso a la homologación para alumnos que han cursado un año de sus estudios en el extranjero, una medida, para Vox, "de sentido común" que protege a las familias que apuestan por la movilidad estudiantil de sus hijos.

El texto del Govern reconoce como una "incoherencia" que se homologara de manera diferente alumnos con 7 y con 8 --ambos con un notable-- dado que las calificaciones numéricas no tienen validez oficial.