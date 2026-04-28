La campaña ITV móvil del Consell inspecciona 400 tractores y 1.200 motos desde febrero de 2026

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, visita la campaña móvil de ITV para tractores. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña ITV móvil del Consell de Mallorca ha inspeccionado 400 tractores y 1.200 motos desde febrero de 2026, ampliando la ruta a 22 localidades de la isla respecto al año anterior.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, este año se han ofrecido 10.000 citas para motocicletas y 1.000 para vehículos agrícolas que será revisadas por dos unidades móviles de ITV.

La ITV móvil estará operativa durante 328 días en 2026 y se desplazará a más de 40 pueblos y núcleos rurales. Además, este año se ha aumentado la oferta para motocicletas con el objetivo de llegar a las 10.000 revisiones antes de 2027, mientras que el año pasado se revisaron en torno a 800, lo que supone un incremento de 9.200 citas.

Con respecto a los tractores, el año pasado se alcanzaron las 900 citas y el objetivo de la campaña en 2026 es igualarlas o, incluso, superarlas, llegando a las 1.000 revisiones.

Del total de pueblos que reciben la visita de las ITV móviles, 22 lo hacen por primera vez, como Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Bunyola, Cala d'Or, Campos, Capdepera, Deià, Esporles, Es Llombards, Lloret, Llucmajor, Porreres, Santa Margalida, Sencelles, Santa Maria del Camí, Sant Llorenç, Son Carrió, Son Mesquida, Son Servera y Valldemossa.

Además, la ITV móvil se instalará en la estación de Manacor durante 69 días para reforzar la demanda. De la misma forma, se reforzarán las inspecciones de vehículos de dos ruedas en la ITV Palma I, durante 60 días, y las de Inca, durante 44.

Para la revisión de tractores, la ITV móvil visitará en abril los municipios de Santanyí, Es Llombards, ses Salines y Pollença; en mayo, Alcúdia, sa Pobla, Muro, Cas Concos, S'Alqueria, Llucmajor, Randa, Algaida y Porreres; en junio, Campos, Montuïri, Sant Joan, Vilafranca y Petra; y en octubre recorrerá los pueblos de Artà, Capdepera, Son Servera, Santanyí, Es Llombards, ses Salines, Pollença y Maria de la Salut.

De la misma forma, en noviembre acudirá a Llubí, Consell, Binissalem, Santa Maria, Santa Eugènia, Esporles, Puigpunyent, Valldemossa, Sineu, Lloret, Sencelles, Felanitx, Porreres y, por último, estará presente en Santa Margalida y Campos, para cerrar la temporada de inspecciones.

En el caso de las inspecciones de motocicletas y ciclomotores, la ITV móvil visitará, en abril, los municipios de Santanyí, Alcúdia, Pollença, Algaida, Valldemossa, Esporles y Sencelles; en mayo, Porreres, Lloret, Llucmajor, Santa Maria del Camí y Bunyola; en junio, Es Llombards, ses Salines, Campos, Alcúdia, Pollença y Sóller; en septiembre, Santanyí, Capdepera, Son Servera, Sóller, Binissalem; en octubre, Llucmajor, Alcúdia, Pollença; en noviembre Santanyí, sa Pobla y ses Salines y, por último, a Campos en diciembre.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que este servicio sirve para descongestionar los cinco centros de ITV que hay en Mallorca y facilita este trámite a los residentes. Además, ha asegurado que esta medida contribuye a prevenir accidentes, ya que reduce los desplazamientos que tienen que hacer los usuarios.