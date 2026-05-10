Campos acoge la III Feria Artesana de Primavera del Consell de Mallorca

Roca y Prohens, durante el recorrido que han hecho por las paradas de la feria. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado este domingo la tercera edición de la Feria Artesana de Primavera en Campos, que ha llenado de visitantes la calle Convent del municipio en el marco de la tradicional Feria de Mayo.

La cita ha reunido a una veintena de artesanos acreditados por la institución insular, seleccionados por su trayectoria, calidad y formación, y ha contado con una destacada muestra de productos de la marca de garantía Moda Artesana de Mallorca.

La presidenta del Govern, Marga Prohens; la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, entre otras autoridades, han realizado la visita institucional a la feria ganadera y, a continuación, a la artesana.

Durante el recorrido han podido disfrutar del ambiente festivo y de los diferentes puestos y expositores protagonistas de la jornada.

Antònia Roca ha celebrado el éxito de la feria y ha subrayado la gran participación que, a su parecer, consolida esta cita y demuestra que el producto hecho a mano por los artesanos y artesanas de la isla sigue siendo un atractivo importante de Mallorca.

Roca también ha destacado la amplia selección de productos de Moda Artesana de Mallorca que se han mostrado en la feria. "Es un orgullo ver cómo el proyecto de la marca de garantía que impulsamos a principios de año continúa avanzando, se convierte en protagonista en un día como hoy y refuerza la tradición artesana en un sector tan exigente como el de la moda", ha afirmado.

Las cinco familias que integran la marca han estado representadas por los artesanos Javier Vallori y Damià Mulet, en el ámbito de la joyería; Teixits Bujosa y Maria Genovart, en la familia de tejidos y confección; Yolanda Izquierdo (Yolitas) y Pep Toni Ferrer (Paumes i Brins), en la especialidad de llatra; Ben Calçat, del sector del calzado, y Mastrenat, de la piel.

Prohens, por su parte, ha destacado, tras visitar la feria ganadera que la de ses Vaques, es "mucho más que una cita en el calendario". "Es orgullo de pueblo, amor a la tierra y reconocimiento a una manera de vivir que forma parte de nuestra identidad", ha afirmado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

La líder del Ejecutivo ha reivindicado la defensa del sector primario, de los oficios y tradiciones.