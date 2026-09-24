Campos y Andratx piden al Gobierno un refuerzo de los medios para "proteger la frontera" y muestran su apoyo a Ceuta

Archivo - Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Campos y el Ayuntamiento de Andratx han aprobado sendas mociones para reclamar al Gobierno central un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "proteger la frontera" y mostrar su apoyo a Ceuta.

Las dos iniciativas han sido presentadas en los plenos municipales por el PP y las delegaciones de MÉS en ambas localidades habrían votado en contra, el PSIB la habría rechazado en Andratx y en Campos también habría votado en contra Endavant Campos, según ha afirmado el PP en un comunicado.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha lamentado que PSIB y MÉS hayan preferido "no exigir responsabilidades" al Gobierno central, antes que reclamar "los medios que necesitan Baleares".

La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, ha señalado que este mismo miércoles llegaron 28 personas a sa Ràpita, por tanto ha advertido que la situación de Ceuta "no es una realidad lejana ni de un problema que no afecte a Campos", ya que también es "frontera marítima exterior de España y de la Unión Europea".

La propuesta aprobada reclama al Gobierno de España que garantice de manera "permanente" el control efectivo de las fronteras y refuerce los medios humanos, materiales y tecnológicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

También reclama una mayor implicación de la Unión Europea en la protección de las fronteras exteriores y el uso de los instrumentos europeos disponibles cuando sea necesario.

Uno de los principales acuerdos es la exigencia de un plan específico para la frontera marítima de Baleares, coordinado con el Govern y los Consells insulares, que contemple "más medios humanos, marítimos, aéreos y tecnológicos, una mayor capacidad de vigilancia y prevención de las rutas de inmigración irregular y más recursos para combatir las redes de tráfico de personas".

La moción también traslada la solidaridad de los dos municipios con Ceuta y sus ciudadanos, reafirma la defensa de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y reclama actuar contra las redes de tráfico de personas y aplicar los procedimientos previstos legalmente para aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en España, siempre con todas las garantías legales.

En el caso de los menores extranjeros no acompañados, la propuesta reclama avanzar en su correcta identificación y determinación de la edad, localizar a sus familiares y estudiar, de acuerdo con la normativa y atendiendo siempre al interés superior del menor, la reunificación familiar cuando sea posible.