Can Balaguer acogerá este domingo dos pases de la obra 'Una casa en la Montaña'

Presentación de la obra 'Una casa en la Montaña'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Can Balaguer acogerá este domingo a las 18.00 y 20.00 horas dos pases de la obra 'Una casa en la montaña' dirigida por Albert Boronat e interpretada por Javier Beltrán y Sergi Torrecilla.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, las representaciones suponen la segunda propuesta de 'Taula', el ciclo cultural de actividades del Consistorio para el año 2026.

El director de la obra, Albert Boronat, es un creador escénico, dramaturgo, pedagogo teatral y docente que imparte clases en el Institut del Teatre de Barcelona. Además, es fundador y codirector de la compañía Proyecto Nisuy.

Por su parte, el actor Javier Beltrán, quien interpreta al protagonista, ha participado en numerosos proyectos escénicos dirigidos por profesionales como Lluís Pasqual o David Selvas.

También ha aparecido en series como 'Patria' o 'El inocente', y en películas como 'Las leyes de la frontera', del director mallorquín Daniel Monzón, o 'Los renglones torcidos de Dios', de Oriol Paulo.

Su antagonista en la obra será interpretado por el actor valenciano Sergi Torrecilla, el cual ha completado su formación con profesionales como Victoria Szpunberg, Andrés Lima, Alejandro Catalán o Glòria Balañà, y ha trabajado con los directores Josep Maria Pou, Oriol Broggi o Albert Arribas.

Según ha explicado el regidor de Cultura de Palma, Javier Bonet, 'Una casa en la montaña' "debe ser entendida como un juego, una propuesta lúdica que invita a reír, a emocionarse, a sentir intriga y suspense, a partir de la historia de dos hombres que se reúnen en una solitaria casa situada en plena montaña".

Esta obra forma parte del proyecto 'Taula', que se inició en febrero con una primera propuesta llamada 'Taula 0. Gabinet de Curiositats' y continuará en el futuro con la promoción de nuevos espectáculos.