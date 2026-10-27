Can Bordils acoge la exposición 'La Palma de Gaudí', que recoge pasajes de la relación entre la ciudad y el arquitecto - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Can Bordils acoge hasta febrero la exposición 'La Palma de Gaudí', una muestra que recoge pasajes de la relación entre la capital mallorquina y Antoni Gaudí, referente de la arquitectura modernista de principios del siglo pasado.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este martes en un comunicado que el estilo y la obra de Gaudí han influido de forma "decisiva" en la evolución de la arquitectura en todos los territorios donde ejerció su trabajo.

El alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, ha señalado que la muestra, que se podrá visitar hasta el mes de febrero, forma parte de las actividades que se celebran para conmemorar el Any Gaudí, coincidiendo con el centenario de su muerte, en Barcelona, el 10 de junio de 1926.

Gaudí visitó con regularidad Mallorca, especialmente entre 1902 y 1904, cuando trabajó directamente en la reforma de la Catedral, respondiendo al encargo que le había trasladado el entonces obispo de Mallorca, Pere Joan Campins.

Sin embargo, como refleja la exposición, la huella de Gaudí en Palma va mucho más allá de su intervención en La Seu, donde diseñó una propuesta "sumamente personal".

De hecho, aunque, oficialmente, las únicas actuaciones documentadas con la firma de Gaudí en Mallorca son las que llevó a cabo a instancias del Obispado, sus estancias en la isla coincidieron con "un álgido momento" de transformación de la arquitectura de la ciudad.

Es en este sentido que se ha valorado y estudiado en numerosas oportunidades la influencia que Gaudí tuvo en el caso de proyectos realizados por arquitectos mallorquines que se habrían visto influidos directamente por la maestría y los criterios del artífice del proyecto de La Sagrada Família, en Barcelona.

La muestra hace referencia a algunos ejemplos de la influencia del arquitecto catalán en Palma, como la Casa Balet o Villa Alegre, que data del año 1903; el Sanitario Balear (1908), o, incluso, el Gran Hotel, actuación atribuida a Lluís Domènech i Montaner que no parece ajena al estilo y propuestas creativas de Gaudí.

La exposición también dedica un espacio a los viajes del arquitecto a Mallorca que no estuvieron motivados estrictamente por su trabajo. De hecho, Gaudí dedicó tiempo a conocer a fondo los paisajes de la isla, tomar parte en su vida cultural o intercambiar conversaciones con intelectuales de la talla de Miquel Costa i Llobera o Antoni Maria Alcover.

En definitiva, como ha indicado el alcalde, 'La Palma de Gaudí' revela "la historia de recíproca admiración que unió al arquitecto con la ciudad".