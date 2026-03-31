Can Bordils acoge una exposición sobre el Patrimonio Mundial de la Unesco en Ucrania - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Can Bordils acoge desde este martes y hasta el próximo 30 de abril una exposición sobre el Patrimonio Mundial de la Unesco en Ucrania, organizada por el Consulado Honorario de este país.

La muestra, que se ha presentado este martes, aborda bienes del Patrimonio Mundial de la Unesco existentes en este país, desde las iglesias de madera de la región de los Cárpatos hasta los centros históricos de Lviv y Odesa.

La presentación ha tenido lugar en Can Bordils, sede del Archivo Municipal de Palma, ha contado con el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet; la representante consular, Anna Lvova; y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal, entre otros representantes del Ayuntamiento.

A su vez, han sido invitados a la presentación destacados miembros de la comunidad ucraniana en Mallorca, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en rueda de prensa.

La muestra está formada por una colección de 16 fotografías que reproducen elementos del patrimonio cultural y natural del país. Según han explicado, pretende ser un grito de alerta en relación a las devastadoras consecuencias que el actual conflicto bélico está suponiendo para estos bienes de incalculable valor.

De hecho, el contenido se divide en dos secciones: por un lado, el relato sobre el patrimonio, tanto a nivel cultural como del entorno natural, existente en Ucrania, y, por otro, información sobre los efectos que la guerra está causando en este inventario.

Durante su intervención, el regidor de Cultura ha agradecido la iniciativa del Consulado Honorario de Ucrania, que se ha llevado a cabo con la colaboración del departamento de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, y ha expresado la solidaridad del pueblo de Palma con los ciudadanos de un país asolado por un conflicto que se inició hace más de cuatro años.