Cañadas acusa al Govern de "soberbia" por creer que pueden "engañar" a Vox para aprobar los presupuestos

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, ha acusado al Govern de "orgullo, soberbia y descortesía parlamentaria" por creer que pueden "engañar" a su formación para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025.

Así lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes después de preguntar a la presidenta del Ejecutivo regional, Marga Prohens, acerca de la previsible derogación de las 34 enmiendas de Vox al dictamen del decreto de simplificación administrativa que el PP aprobó por "error" la semana pasada, y que implican, entre otras cosas, la eliminación del catalán en la función pública.

Cañadas ha recriminado que esta medida lingüística que los 'populares' ahora se han comprometido a derogar según se publiquen en el BOIB es la misma que ellos mismos impulsaron durante el gobierno de José Ramón Bauzá.

"Lo que no quiere la gente de la calle, y a ustedes les cuesta entenderlo, es la confrontación lingüística. En este partido hicimos esta reflexión, y lo he dicho, no me encontrarán en la confrontación lingüística, que solo le gustaría a la izquierda", ha contestado Prohens.

En un momento de su réplica, Cañadas se ha dirigido al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, quien previamente había reprochado a Vox que no permitieran la repetición de la votación después del error del PP.

"Orgullo, soberbia y descortesía parlamentaria es creerse que tienen mayoría absoluta y que pueden engañar a Vox para tener unos presupuestos", ha advertido Cañadas.