Cañadas dice que se alcanzará un acuerdo 'in extremis' para convalidar el decreto de vivienda

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha afirmado que su formación está negociando con el Govern el decreto ley de vivienda para desbloquear suelo --que se debate el próximo martes en el pleno-- y que 'in extremis' se llegará a un acuerdo.

"Hay voluntad por ambas partes", ha dicho la portavoz este viernes después de comparecer en rueda de prensa con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, para explicar los detalles del acuerdo para aprobar el decreto turístico.

En este sentido, Cañadas ha considerado que si el Govern "hace las cosas como lo ha hecho esta Conselleria --la de Turismo-- las cosas irán a partir de muy bien".

Los de Santiago Abascal están en negociaciones con el Ejecutivo el decreto de vivienda pero no los presupuestos autonómicos. En este sentido, Cañadas ha señalado que se negociarían los de este año, no los de 2026, y que todavía no han comenzado las negociaciones.

"Nos tenemos que sentar", ha apuntado, agregando que ambos partidos mantienen la predisposición y que desde Vox tienden la mano. "Si hemos llegado a un acuerdo con Turismo, se podrá con el resto de Consellerias", ha concluido.