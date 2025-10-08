Cañadas al PP: "Su palabra no vale nada"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha advertido este miércoles que la palabra del PP "no vale nada" y ha advertido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "los votos de Vox se respetan y su programa también".

"Tenemos que escuchar cada dos por tres que nuestro programa, con sus líneas rojas, son chantajes mientras el suyo hay que respetarlo. No tienen cultura de pacto y eso ya les pasó factura en las elecciones nacionales y parece que la siguiente seguirá siendo así", ha afirmado en la segunda sesión del Debate de Política General.

En un duro discurso contra quienes fueron socios de investidura, Cañadas ha acusado al PP de "apropiarse" del discurso de Vox y de mantener en Baleares "una campaña para destruir a Vox".

"No vamos a permitir que nos roben el discurso contra la inmigración irregular", ha añadido.