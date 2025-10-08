El PP, a Vox: "Queremos seguir colaborando como siempre, pero no condicionen medidas futuras a sus obsesiones"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras y la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, le ha trasladado a su homóloga de Vox, Manuela Cañadas, su intención de "seguir colaborando como siempre" pero le ha reclamado que "no condicionen medidas futuras a sus obsesiones".

Ha sido durante el tramo final de su turno de palabra en la segunda sesión del Debate de Política General que se está celebrando este miércoles en la Cámara autonómica.

"Saben que cumplimos siempre los acuerdos, los últimos pendientes son los del pacto presupuestario. Muchas medidas de las que anunció ayer Prohens son en la música de lo que acordamos", ha dicho el 'popular' dirigiéndose a Cañadas, que durante su intervención ha elevado el tono contra el PP y les ha recriminado que su palabra "no vale nada".

Sagreras, no obstante, ha puntualizado que las medidas que ambos partidos acordaron a cambio de sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025 son las que consensuaron y no aquellas "que ustedes en estos momentos se han tirado a defender".

"Nos preocupa, señora Cañadas, nos decepciona, que condicionara la aprobación del decreto acordado con ustedes con sus cuestiones lingüísticas que nada tenían que ver", ha señalado.

El portavoz se refería al hecho de que la semana pasada Vox votara en contra de la convalidación del decreto de aceleración de proyectos estratégicos por la negativa del PP a tomar en consideración la proposición de ley de los de Santiago Abascal para incluir el castellano como lengua vehicular en la educación, al considerar que chocaba contra el decreto de mínimos o la ley de normalización lingüística.

"Usted tendría que subir aquí y disculpase con la sociedad y las empresas de Baleares por tumbar el decreto", le ha espetado Sagreras a Cañadas, a quien ha trasladado su intención de "colaborar como siempre" pero sin que eso suponga que ellos "condicionen las medidas futuras a sus obsesiones".

Así, el 'popular' ha instado a los de Santiago Abascal a aclarar --"sobre todo ustedes"-- cómo poner en marcha los acuerdos que ambos tienen pendiente desarrollar. "Nosotros los queremos implementar todos", ha asegurado.

"QUÉ POCA VERGÜENZA"

Antes de que finalizara su tiempo en el estrado, Sagreras ha pedido a Cañadas, a quien le ha trasladado el "cariño" que le tiene "por haber estado negociando con usted estos últimos años", que no "se enfade un día por una cosa y por la contraria".

"No es de recibo que si debemos generar buen ambiente usted se enfade de con nosotros de la manera en la que se enfada cuando no está de acuerdo, por ejemplo, con la defensa del PP de la lengua propia, pero se enfade más cuando usted va a rebufo del PP con nuestras políticas contra la inmigración", ha señalado.

"Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza", se ha escuchado decir a Cañadas desde su escaño. Sagreras ha seguido hablando y le ha dicho que le "lanza el guante para seguir avanzando en el progreso".