Cañadas (Vox) seguirá defendiendo la presunción de inocencia de Bestard por el supuesto uso indebido de coches oficiales

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha defendido la presunción de inocencia de su compañero de partido y vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, tras la querella presentada por la Fiscalía por un supuesto uso indebido de los coches oficiales.

"Vamos a esperar a que haya un juicio, si es que lo hay, y a que se dirima todo en los tribunales", ha afirmado Cañadas este lunes en una rueda de prensa en el Parlament tras ser preguntada por el caso.

Igualmente, ha reprochado a los partidos de la izquierda sus críticas contra Bestard, al considerar que "solo piden dimisiones cuando pasa algo en el PP o en Vox". "La Fiscalía ya sabemos de quien depende", ha dicho.