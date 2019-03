El candidato del PP en Sant Antoni critica que el Ayuntamiento no ha actuado para fomentar la reconversión hotelera

Publicado 28/03/2019 18:30:04 CET

IBIZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Ayuntamiento de Sant Antoni, Marcos

Serra, ha criticado que el equipo de gobierno no ha llevado a cabo

ninguna actuación para fomentar la reconversión hotelera en el

municipio.

Serra ha destacado el "esfuerzo económico" de estos

empresarios para la reforma, modernización y el aumento de

calidad de sus establecimientos, "dando un nuevo impulso a la

transformación de la imagen turística de Sant Antoni".

No obstante, ha lamentado que la inversión privada no haya ido

acompañada del apoyo de la administración pública en esta

legislatura, asegurando que el equipo de gobierno no ha llevado a

cabo ninguna actuación en este sentido.

Así, ha recordado que la única actuación destacable ha sido

otorgar una licencia para reconvertir un hotel en un albergue

privado que ha seguido comercializándose como alojamiento

turístico.

"PSOE, Reinicia y el PI hablan mucho de cambiar la imagen

turística de Sant Antoni, pero lo único que han hecho es permitir

que un hotel pase de 88 a 360 plazas turísticas, ya que en ningún

momento ha actuado como albergue", ha señalado el candidato

'popular', que ha recordado que en su día ya se opusieron a la

autorización de esta licencia y que el equipo de gobierno también

fue alertado por los mismos hoteleros de que se trataba de un

"hotel encubierto".

En esta misma línea, Serra ha añadido que el Tripartito "en vez

de ayudar en esta reconversión hotelera ha puesto trabas", ya

que ha provocado "retrasos"; en la autorización de las licencias de

reformas con el "bloqueo"; del departamento de Urbanismo,

dificultando la mejora de la planta hotelera del municipio.

REUNIÓN CON HOTELEROS

Marcos Serra se ha reunido recientemente con los hoteleros

para recoger sus preocupaciones y demandas y presentar sus

propuestas electorales a este colectivo. Así, en este encuentro

se ha comprometido a acompañar las inversiones privadas con la

inversión pública en la remodelación y embellecimiento del casco

urbano de Sant Antoni.

Según ha explicado, para apoyar el esfuerzo inversor de los

hoteleros, su objetivo también es mejorar la seguridad del

pueblo, priorizando las actuaciones contra la delincuencia y la

venta ambulante, así como reforzar la limpieza.

Además, ha destacado que entre sus prioridades está la de

desbloquear el departamento de Urbanismo para agilizar las

licencias encaminadas a reformar y crear la figura de

dinamizador turístico para apoyar con asesoramiento directo a

los sectores privados.