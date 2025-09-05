Los candidatos a la 38ª edición de los Premis 31 de Desembre tendrán hasta el 24 de octubre para presentarse

Archivo - Representantes de la OCB con algunos de los galardonados en los 'Premis 31 de Desembre' de 2024. - OCB - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) ha convocado la 38ª edición de los Premis 31 de Desembre, a los que se podrán presentar candidaturas del 8 de septiembre hasta el 24 de octubre.

La entidad cultural ha indicado que estos galardones de acción cívica nacieron con la voluntad de reconocer y estimular las iniciativas individuales o colectivas "con sentido de país" que "favorezcan el uso normal del catalán en todos los ámbitos de la vida social" y que promuevan "la conciencia nacional propia de Baleares", según ha explicado la OCB en un comunicado.

Podrán optar a estos premios todas las personas, grupos de personas, empresas, entidades u organismos privados y públicos que sean presentados como candidatos por la Junta Directiva de la OCB, por cualquiera de sus delegaciones --o por un número no inferior a tres de sus socios-- y por los miembros del jurado.

Al mismo tiempo, cualquier persona puede presentar una propuesta de candidatura a la Junta Directiva de la OCB, que decidirá si lo eleva al jurado del premio. Cada candidatura se tendrá que acompañar de una memoria que justifique y razone la propuesta.

En la memoria se tiene que indicar la categoría del premio al que opta la candidatura, el nombre y los apellidos de los candidatos o la denominación de la entidad propuesta, la dirección completa y el teléfono de contacto de la candidatura, y también estos mismos datos de quienes hace la propuesta. En el caso del premio Miquel dels Sants Oliver, la candidatura también tiene que incluir el título de la obra publicada.

Los premios se dividen en distintas categorías y una de ellas es la Francesc de Borja Moll, destinado a premiar una institución, agrupación o entidad, pública o privada, que haya destacado en Baleares por su dedicación a la normalización de la lengua, la cultura o la identidad nacional.

La Josep Maria Llompart reconocerá a una persona que se haya distinguido en Baleares por su trayectoria de dedicación a la normalización de la lengua, la cultura o la identidad nacional.

El premio Emili Darder se dará a una iniciativa, experiencia o trayectoria personal en el campo de la educación, la enseñanza o el ocio y, de una manera especial, aquellas que tiendan a fomentar el uso del catalán en ámbitos educativos formales y no formales.

El Climent Garau está orientado a premiar a las personas o proyectos que, desde el ámbito de la comunicación, contribuyen al uso social de la lengua catalana. El premio es un reconocimiento tanto a la trayectoria como la innovación de medios de comunicación, productoras, programas, profesionales, creadores de contenido, plataformas de difusión y similares.

Por lo que se refiere al galardón Bartomeu Oliver será para iniciativas, proyectos de creación o dinamización cultural de recuperación lingüística, de valoración de la cultura popular o de la historia local.

El Miquel dels Sants Oliver se otorgará a una obra publicada durante el periodo comprendido entre la convocatoria de los premios del año anterior y la presente, que trate con rigor un tema propio de las ciencias, las humanidades o la técnica y que sea de interés especial para Baleares.

También se entregará el Bartomeu Rosselló-Pòrcel a una persona joven de menos de 30 años o un colectivo de jóvenes, que haya sobresalido en el campo del arte o de la cultura en Baleares, mientras que el Aina Moll i Marquès estará reservado para una persona o entidad que se haya distinguido por llevar a cabo, desde el voluntariado, actividades de promoción, difusión o prestigio de la lengua catalana en Baleares.

Por último, estará el premio Gabriel Alomar con el que la Junta Directiva de la OCB, a instancias el jurado, reconoce la excelencia de una tarea continuada de carácter cívico, cultural o lingüístico, realizada por personas o entidades en cualquier tierra de habla catalana.

Asimismo, existe una mención honorífica del jurado que se entrega excepcionalmente a entidades, colectivos o personas que recientemente hayan destacado de manera significativa en Baleares por acciones concretas en favor de la lengua y cultura catalanas.