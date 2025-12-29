Los cantantes Sandra Ferrández y Javier Franco actuarán en el Concierto de Año Nuevo de la Simfònica de Balears

Cartel del Concierto de Año Nuevo de la Orquestra Simfònica de Balears.
Cartel del Concierto de Año Nuevo de la Orquestra Simfònica de Balears. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 29 diciembre 2025 17:04
PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Simfònica de Balears celebrará este jueves la llegada de 2026 con su tradicional Concierto de Año Nuevo, que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Palma y contará con la actuación de la mezzosoprano Sandra Ferrández y el barítono Javier Franco.

La dirección de la orquesta correrá a cargo de Pablo Mielgo y las entradas se pueden comprar a través de la web de la orquesta o una hora antes del concierto en las taquillas del Palacio de Congresos de Palma.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que el repertorio incluirá una selección de obras de compositores como W. A. Mozart, J. Strauss II, G. Bizet y R. Chapí, entre otros. Un programa lleno de lirismo, valses, arias, zarzuela y fragmentos orquestales emblemáticos que darán forma a un concierto fiel al espíritu del Año Nuevo.

"Con este concierto, la Orquestra Simfònica de Balears reafirma su compromiso con la tradición musical y con su público, al inaugurar 2026 con una propuesta artística de gran calidad que invita a comenzar el año al compartir música y emoción", han recalcado.

Este concierto se repetirá al día siguiente, 2 de enero, a las 19.30 horas, en el Auditorio de Manacor.

