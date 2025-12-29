Los cantantes Sandra Ferrández y Javier Franco actuarán en el Concierto de Año Nuevo de la Simfònica de Balears

Cartel del Concierto de Año Nuevo de la Orquestra Simfònica de Balears. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Simfònica de Balears celebrará este jueves la llegada de 2026 con su tradicional Concierto de Año Nuevo, que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Palma y contará con la actuación de la mezzosoprano Sandra Ferrández y el barítono Javier Franco.

La dirección de la orquesta correrá a cargo de Pablo Mielgo y las entradas se pueden comprar a través de la web de la orquesta o una hora antes del concierto en las taquillas del Palacio de Congresos de Palma.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que el repertorio incluirá una selección de obras de compositores como W. A. Mozart, J. Strauss II, G. Bizet y R. Chapí, entre otros. Un programa lleno de lirismo, valses, arias, zarzuela y fragmentos orquestales emblemáticos que darán forma a un concierto fiel al espíritu del Año Nuevo.

"Con este concierto, la Orquestra Simfònica de Balears reafirma su compromiso con la tradición musical y con su público, al inaugurar 2026 con una propuesta artística de gran calidad que invita a comenzar el año al compartir música y emoción", han recalcado.

Este concierto se repetirá al día siguiente, 2 de enero, a las 19.30 horas, en el Auditorio de Manacor.