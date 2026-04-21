Las capturas de serpientes en Pitiusas en 2025 superan las 4.400

Archivo - Serpiente invasora - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

EIVISSA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha superado las 4.400 capturas de serpientes invasoras en las Pitiusas durante la campaña de 2025 y ha reforzado el dispositivo de control con más recursos humanos, más trampas y nuevas medidas de conservación para proteger a la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis) ante una de las principales amenazas ambientales que afectan actualmente a las Islas, según ha ha indicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Así se ha trasladado en la reunión que se ha llevado a cabo en el Consell Insular d'Eivissa entre la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal y los representantes de los ayuntamientos de Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia y Santa Eulària des Riu, así como del Consell Insular d'Eivissa y del Consell Insular de Formentera.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Ana Torres, ha destacado que se trata de una emergencia ecológica progresiva propia de los ecosistemas insulares, que requiere una respuesta sostenida, coordinada y basada en el conocimiento científico.

Durante la reunión, el Consorcio para la Recuperación de la Fauna Silvestre de las Islas (Cofib) ha presentado los resultados de la campaña de 2025, que consolidan el incremento de los esfuerzos desplegados en los últimos años y, al mismo tiempo, evidencian la magnitud del reto.

En la isla de Eivissa, con 1.930 trampas instaladas, se han capturado 3.604 serpientes, la cifra más alta registrada desde el inicio del programa de control.

De estas, 3.528 corresponden a serpiente de herradura, una especie que continúa expandiéndose de forma acelerada y que ya ocupa una parte muy significativa del territorio insular.

En Formentera, con 505 trampas, se han capturado 893 ejemplares, mayoritariamente de serpiente blanca, que se mantiene establecida en la zona de la Mola.

Paralelamente, se han detectado y capturado ejemplares puntuales de serpiente de herradura en el entorno del puerto de la Savina, lo que confirma la presión constante de entrada desde Eivissa y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención.

Uno de los cambios más significativos de la campaña de 2025 ha sido la decisión estratégica de mantener activo el trampeo durante todo el año, incluidos los meses de invierno, por primera vez desde el inicio del programa. Esta medida ha permitido consolidar el control en zonas clave y anticipar el despliegue de la campaña de 2026.

Para este año, el Govern prevé un nuevo salto en la capacidad operativa. El dispositivo alcanzará las 13 personas dedicadas al control de ofidios en las Pitiusas, con un incremento del 44 por ciento de los recursos humanos, y se continuará ampliando el número de trampas, con el objetivo de actuar de manera más intensiva sobre el frente de expansión de la serpiente de herradura hacia el oeste.

Además, se reforzará la presencia en áreas de alto valor ecológico y en puntos estratégicos del litoral, especialmente aquellos que conectan con los islotes, donde ya se ha confirmado la presencia de serpientes en varios enclaves.

Este hecho supone un riesgo crítico para la lagartija pitiusa, ya que los islotes concentran poblaciones con una elevada singularidad genética, únicas en el mundo. Tal y como se ha expuesto durante la reunión, la colonización de estos espacios por parte de las serpientes implica una amenaza directa de desaparición para estas poblaciones.

Ante esta situación, el Govern ha activado una nueva estrategia de conservación que combina medidas de bioseguridad, control intensivo y actuaciones directas sobre la especie.

Una de las actuaciones que hay que destacar es el despliegue de una red de refugios libres de serpientes en Eivissa, concebidos como espacios seguros para preservar poblaciones de lagartija. El primero ya se ha construido en Can Marines y se prevé ampliar esta red en los próximos meses con nuevos emplazamientos estratégicos.

Paralelamente, se ha impulsado un programa de conservación ex situ en colaboración con instituciones de referencia como el Zoo de Barcelona, que ya dispone de varias líneas de cría de lagartija pitiusa con criterios genéticos.

En este marco, durante el mes de abril de 2026 se han capturado 33 ejemplares procedentes de cinco islotes especialmente vulnerables, que se incorporarán a este programa para garantizar la preservación de su diversidad genética.

"No sólo estamos actuando para frenar la invasión, sino también para asegurar el futuro de la especie, proteger su diversidad genética y anticipar escenarios de riesgo"., ha remarcado la directora general.

Además, el Govern continúa reforzando las medidas de bioseguridad para evitar más entradas de serpientes, especialmente asociadas al transporte de mercancías y plantas ornamentales, una de las principales vías de introducción detectadas.

La reunión también ha puesto de manifiesto la importancia de la implicación social en la lucha contra las especies invasoras. La aplicación Línea Verde ha registrado cerca de un millar de avisos durante 2025, lo que la consolida como una herramienta clave para la detección precoz y la respuesta rápida ante nuevos focos.

Finalmente, todas las administraciones participantes han coincidido en la necesidad de seguir reforzando la coordinación institucional, especialmente con los ayuntamientos y los consejos insulares, para garantizar una respuesta eficaz y sostenida en el tiempo.