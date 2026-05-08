El Caribe Mix Festival desembarca en Mallorca: un repaso por los éxitos del verano con King África o Las Chuches

King África. - CARIBE MIX FESTIVAL

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Caribe Mix Festival, que se celebrará el próximo domingo 12 de julio en el recinto de Son Fusteret, en Palma, y hará un repaso por los éxitos veraniegos del pop latino de la mano de artistas como King África, Coyote o Las Chuches.

Impulsado por la productora Deepdelay Management y el sello Blanco y Negro, esta gira nacional tiene como objetivo recuperar la esencia de los veranos de los años 90 y 2000.

El evento, ha informado la organización en un comunicado, está diseñado para unir en la pista de baile a los "nostálgicos" que crecieron con estas canciones y a las nuevas generaciones que buscan disfrutar "del tardeo más vibrante y divertido".

El cartel del festival está conformado por artistas que han protagonizado algunos de los principales éxitos del pop latino y de las canciones del verano.

Destaca el conocido King África, quien estará acompañado por Coyote Dax, Raúl, Las Chuches, Loona, Zapato Veloz, Bea Bronchal, Malena Gracia, Lorca y Guaraná y Juanma Sound.

El evento promete un sonido "impecable" con pantallas, efectos visuales y una puesta en escena "diseñada para acompañar cada estribillo", todo ello en un ambiente "festivo, transversal, seguro y lleno de buen rollo".