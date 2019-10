Carmen Riu apoya limitar el número de turistas en Baleares y rechaza que implique "turismofobia"

Publicado 03/10/2019 17:54:27 CET

La CEO de Riu Hotels cree que ha habido "mala gestión" en Thomas Cook y "una huida hacia delante"

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Riu Hotels, Carmen Riu, se ha mostrado este jueves a favor de limitar el número de turistas en Baleares, y ha defendido que no se trata de una medida "de turismofobia".

Así se ha expresado la CEO del grupo hotelero mallorquín en una entrevista concedida al programa 'Els Dematins' de la cadena autonómica balear, IB3 TV, recogida por Europa Press.

"Las Islas son un territorio limitado, y por lo tanto pueden estar en ellas un limitado número de personas", ha argumentado Riu, que ha abogado por consensuar la cifra, llamando especialmente a la participación en ese proceso a los jóvenes. Además, considera que este proceso debería hacerse "con bases científicas", estudiando las consecuencias sobre el estilo de vida de los baleares en función del número fijado.

"No creo que sea una medida de turismofobia. El turismo viene a Baleares porque tenemos unas islas fantásticas, hermosas, y podemos ofrecer una serie de cosas. Si tenemos las islas demasiado llenas, estamos dañando al desarrollo del turismo. Debe haber una limitación al turismo, porque, si no, a largo plazo nos lo cargaremos", ha enfatizado.

Asimismo, Carmen Riu ha apuntado que el problema del cambio climático no es "sólo de los hoteleros", que están "haciendo los deberes de forma importante y además acelerada".

EN THOMAS COOK HA HABIDO "MALA GESTIÓN" Y "UNA HUIDA HACIA DELANTE"

Preguntada por la quiebra de Thomas Cook, la CEO de Riu Hotels ha opinado que se ha debido a "mala gestión" y que ha habido "una huida hacia delante", ya que se conocía la deuda y las pérdidas del touroperador pero "extrañaba que comprasen e hicieran inversiones".

Riu ha explicado que estuvo entre los empresarios que intentaron rescatar Thomas Cook, a pesar de ser socia de su competidor, TUI. Lo hizo porque pensó "que se tenía que apoyar al sector", e intentar evitar la quiebra "era la mejor solución".

La empresaria ha aclarado que la quiebra de Thomas Cook no tendrá grandes efectos para su grupo, porque prácticamente no trabajaban con ellos, pero sí augura un fuerte impacto para Baleares y sobre todo para Canarias, fundamentalmente a corto plazo. Riu ha deseado que lo ocurrido sirva para "ponerse las pilas" para que los hoteles "no dependan tanto de los touroperadores".

Asimismo, se ha mostrado partidaria de eliminar el impuesto de turismo sostenible durante un tiempo como medida de apoyo a los hoteleros, ya que "supone ayudar a los trabajadores" y "todo lo que se haga es poco".

En el caso de TUI, Riu ha asegurado que es una "empresa sólida y solvente" que "ha hecho los deberes que no hizo" Thomas Cook. La empresaria ha descartado "totalmente" la posibilidad de una quiebra en TUI como en Thomas Cook, avanzando que este ejercicio TUI "tendrá beneficios", aunque inferiores a los del año pasado debido a la crisis de los 737. También ha reconocido que la caída de Thomas Cook "seguro" que beneficiará a TUI a corto plazo, pero cree que a medio plazo "aparecerán otros operadores" que irán creciendo y asumiendo su lugar.

APUESTA POR PROHIBIR EL ALQUILER TURÍSTICO

Por otra parte, durante la entrevista, Riu se ha reafirmado en su postura respecto al alquiler turístico, que considera que se debería prohibir. La empresaria ha argumentado que esta actividad tiene "consecuencias muy graves" sobre los barrios y el precio de los alquileres.

También ha defendido que los hoteles contribuyen mejor a "socializar" las ganancias del turismo porque los apartamentos vacacionales "son una fuente importante de economía sumergida" y "muy difíciles de controlar".

En cuanto al turismo de excesos, Carmen Riu ha abogado por una estrategia "agresiva" haciendo "publicidad en el país de origen" para dejar claro que en Baleares no quieren "este tipo de turismo".

En lo que respecta al relevo al frente de Riu Hotels, Carmen Riu ha explicado que sus hijos están trabajando dentro del grupo y que se les está preparando, pero solamente se llevará a cabo "si hay alguien muy bueno entre ellos, y si no, hay gestores externos fantásticos que pueden llevarlo".