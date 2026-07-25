La carretera entre Lluc y sa Calobra y la entrada a Caimari ya cuentan con cámaras para controlar las carreras ilegales

La carretera de sa Calobra y la entrada a Caimari ya cuentan con cámaras para evitar carreras ilegales - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera que enlaza Lluc con sa Calobra y la vía de entrada a Caimari ya cuentan con un equipo de cámaras para, entre otras cuestiones, controlar y tratar de evitar la celebración de carreras ilegales.

Son dos de los 210 equipos de vigilancia que el Consell de Mallorca tiene previsto instalar en varios puntos de la isla, unas tareas que se prolongarán hasta el próximo mes de octubre.

Los dos primeros equipos se han instalado estos días en la carretera que enlaza Lluc con sa Calobra y en la entrada de Caimari, y forman parte de los 64 que se desplegarán en la Serra de Tramuntana, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Asimismo, la iniciativa contempla la instalación de 20 sonómetros a lo largo de la Ma-10, en la propia Serra, para medir los niveles de ruido.

"Esta era una petición de los vecinos de varios municipios de la Sierra de Tramuntana donde se detectaban problemas de carreras ilegales, y que con el tiempo ha evolucionado hacia un proyecto que también contribuirá a crear la infraestructura necesaria para aplicar la ley de regulación de entrada de vehículos", ha explicado el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio.

En la actualidad, ha indicado, se están instalando 105 dispositivos con lectores de matrícula y conteo de vehículos, 105 de vigilancia y 20 sonómetros en toda Mallorca.

En concreto, la Serra de Tramuntana contará con 32 puntos de control, cada uno equipado con cámaras para vigilar la carretera y contar los vehículos, así como con lectores de velocidad y de ruido.

A medida que se colocan las cámaras ya empiezan a generar datos y, por lo tanto, no se tendrá que esperar a tener toda la red terminada para ponerla en funcionamiento.

CONTROL EN LOS PUERTOS

La red también incluirá cinco cámaras en los puertos de Palma y de Alcúdia para regular la entrada de vehículos --siempre y cuando el Parlament apruebe la ley que le remitió el Consell--, para la que ya está trabajando con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

Con estos dispositivos se pretende obtener datos exactos sobre el flujo total de vehículos que entran y salen de Mallorca por los puertos de la isla cada semana, cada mes y cada año.

Además, permitirán identificar los vehículos con matrícula extranjera y contabilizar los coches de alquiler que pasan por estas instalaciones portuarias.

La institución insular facilitará el acceso a la información de las cámaras a la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo que tiene la competencia sancionadora y reguladora en la materia.