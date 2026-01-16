La carretera que une Bunyola con Orient cerrará todos los días laborables varias horas a partir del próximo lunes

Visor de incidencias de carreteras del Consell, con la previsión de cortes de tráfico en la carretera que une Bunyola con Orient señalizada - RED SOCIAL 'X' DE CARRETERAS DE MALLORCA

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera que conecta Bunyola con Orient cerrará todos los días laborables durante varias horas a partir del próximo lunes, 19 de enero, y hasta el próximo 31 de marzo.

Así lo han informado desde el Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca, este viernes, en un mensaje publicado en la red social 'X' (antes Twitter), en el que han precisado que los días laborables la vía permanecerá cerrada desde las 07.00 hasta 19.00 horas.

Estos cortes han sido previstos para la preparación del inminente inicio de obras de refuerzo del firme en esta vía, han añadido desde el Departamento de Carreteras de la institución insular.