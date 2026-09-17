Casa 47 alega que tramitar Son Busquets como PRE lo habría "retrasado" y asegura haber incluido peticiones vecinales

Vista del antiguo cuartel de Son Busquets. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 ha señalado que tramitar el proyecto de Son Busquets como Proyecto Residencial Estratégico (PRE) habría supuesto "precisamente su retraso" y ha afirmado que en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) se introducen las reivindicaciones vecinales.

El organismo estatal ha salido así al paso de las declaraciones realizadas este jueves por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre la tramitación del proyecto de Son Busquets, en el que recriminaba al Gobierno central que no recogiera las solicitudes de los vecinos y que aumentara la edificabilidad del proyecto.

En una nota de prensa, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aclarado que la documentación del expediente muestra que Casa 47 trabaja formalmente con el Ayuntamiento de Palma en Son Busquets desde "marzo de 2024".

"Cuando en marzo de 2025 apareció la primera regulación extraordinaria de los PRES para Palma, Son Busquets llevaba ya cerca de un año de trabajo técnico con el propio Ayuntamiento y el avance se encontraba en información pública. Por lo que se decidió continuar una tramitación ya avanzada y desarrollada en interlocución con los servicios municipales", han puntualizado.

Por eso, han subrayado que abandonar la tramitación avanzada desde 2024 para empezar otra habría supuesto un retardo del proyecto, por lo que el Casa 47 ha calificado como de "extrema gravedad" que Cort emplee esa decisión como "excusa" para no tramitar el PERI que está sobre la mesa.

PROPUESTAS VECINALES INTRODUCIDAS

Por otra parte, Casa 47 ha contestado a las acusaciones sobre la falta de atención de las reivindicaciones vecinales, puesto que el PERI incorporaría expresamente un centro de salud, amplía y reubica el equipamiento escolar, contempla residencias para mayores y dependientes, reduce la edificabilidad terciario-comercial, minimiza el tráfico interior, incorpora una red ciclista y preserva las principales masas de arbolado, incorpora una red de carriles bici, conserva un mayor número de edificaciones de interés patrimonial o tipológico, incrementa las medidas de sostenibilidad y eficiencia energética y limita los usos turísticos de las parcelas terciarias.

"Tras todo el intercambio de documentos e incorporaciones, Casa 47 presentó el 22 de abril de 2026 el PERI y el Estudio Ambiental Estratégico para su aprobación inicial. Desde entonces ha continuado atendiendo los requerimientos municipales y al aportar la documentación solicitada", han sostenido.

Además, han concretado que cualquier vecino puede acceder al expediente y comprobar qué se ha propuesto, qué alegaciones y sugerencias se han formulado y cuáles de ellas han sido incorporadas al PERI.

Casa 47 ha aclarado que, si la tramitación continúa hasta la correspondiente información pública, los ciudadanos podrán "volver a pronunciarse" sobre un proyecto concreto y formular las alegaciones que consideren oportunas.

CINCO MESES CON EL PROYECTO "RETENIDO" POR CORT

Por otra parte, han acusado a Cort de "retener" y "bloquear" la tramitación del proyecto durante cinco meses, lo que "priva a Palma de la mayor promoción de vivienda pública de carácter asequible en la ciudad".

"Por ello, no puede presentarse la concentración y reducción de tiempos administrativos como una razón para abandonar un procedimiento que ya había permitido la participación ciudadana y había incorporado sus resultados. Precisamente el procedimiento extraordinario PRE reduce la participación ciudadana concentrando los trámites", han destacado.

Casa 47 ha subrayado que la participación ciudadana "ya se produjo", con unos resultados que "están incorporados" al proyecto y el expediente estaría "en manos del Ayuntamiento".

"Lo que corresponde es tramitarlo y permitir que el procedimiento continúe, incluida la nueva participación pública que legalmente corresponda. La cuestión es cuándo el Ayuntamiento va a avanzar el PERI que tiene sobre la mesa", han aseverado.

En cuanto al aumento de la edificabilidad, han advertido que el documento establece hasta 120 unidades de alojamiento dotacional, cuya configuración y número final fue además "reconsiderada" al atender a "las sugerencias surgidas durante la participación".

Por eso, han aseverado que su destino se contempla tanto a colectivos en situación de especial dificultad de acceso a la vivienda, como a trabajadores esenciales, como profesores, profesionales sanitarios o miembros de los cuerpos de seguridad.

Con ello se pretende "favorecer una mayor diversidad social y de perfiles residenciales", al evitar la concentración de "un único tipo de población en el futuro barrio".

"Equiparar estas 120 unidades de alojamiento dotacional con "200 o 300 viviendas más" contradice lo que figura en la documentación presentada. No es una cuestión de interpretación y resulta difícil conciliar una afirmación pública de ese alcance y vaguedad con una lectura efectiva del PERI que obra en poder del Ayuntamiento", han contestado.

A Casa 47 le resulta "especialmente llamativo" que ahora el Ayuntamiento afirme que el proyecto "no lo quiere ni el Ayuntamiento ni los vecinos", cuando han incidido en que el mismo Ayuntamiento "participó en el análisis de las aportaciones ciudadanas y se comprometió públicamente a acelerar su tramitación".

"Casa 47 considera legítimo el debate sobre un proyecto de esta importancia pero ese debate debe producirse sobre el proyecto que realmente está presentado y sobre los hechos que constan en el expediente",

La entidad ha recalcado que atenderá a los requerimientos técnicos "que correspondan" y defenderá un proyecto que permita transformar Son Busquets en "un nuevo barrio integrado en Palma", con "vivienda asequible, equipamientos, zonas verdes, movilidad sostenible y diversidad social". "Son Busquets necesita ahora que su tramitación avance", han rematado.