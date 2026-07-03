La casa donde se produjo la explosión en Eivissa registra valores positivos de gas, según las últimas mediciones

EIVISSA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Josep ha señalado que continúan registrándose valores positivos en la vivienda donde se registró la explosión de un tanque de gas, según las últimas mediciones.

El Consistorio ha explicado que una de las viviendas, la más próxima al lugar de la explosión, está confinada. Además, ha recordado que la Policía Local procedió al balizamiento de la zona para limitar la circulación por motivos de seguridad.

Cabe recordar que este miércoles se registró la explosión de un tanque de gas en una finca ubicada en Cala Molí en la que resultaron heridos varios trabajadores.

Según las primeras informaciones, los hechos podrían haberse producido mientras el operario de un camión de suministro de gas se encontraba realizando la carga del depósito en la vivienda afectada.

Uno de los heridos fue dado de alta, mientras que otro, en estado crítico, fue trasladado al Vall d'Hebron tras permanecer en la UCI de Can Misses.