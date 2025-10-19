Las casas y centros regionales en Baleares celebran una jornada de música, danza y gastronomía - CAIB

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado este domingo el Encuentro de Casas y Centros Regionales en el Castell de Bellver con espectáculos musicales y de danza y propuestas gastronómicas.

Ha sido el segundo año consecutivo en el que se ha llevado a cabo este encuentro, que tiene como objetivo reforzar los lazos entre las comunidades regionales presentes en Baleares, promover su cultura, tradiciones y gastronomía y fomentar la convivencia y el conocimiento mutuo.

El Hogar Canario ha ejercido como anfitrión este año y ha ofrecido a los asistentes platos típicos de las Canarias y actividades culturales, desde la danza hasta la música, propias del archipiélago, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Además, la Euskal Etxea Artea ha interpretado música con la chalaparta, un instrumento tradicional de madera y el Centro Aragonés, que ejercerá de anfitrión el año que viene, ha presentado las jotas.

El acto también ha servido para reconocer la trayectoria del expresidente de la Federación de Casas Regionales de Baleares Miguel Ángel Máñez y dar la bienvenida a su sucesor Pepe Martínez.

"Un año después, volvemos a reunirnos con la misma ilusión y con más ganas que nunca de compartir tradiciones, sabores y momentos especiales. Podemos decir con orgullo que este encuentro empieza a convertirse en una verdadera tradición: una cita esperada por todos, donde reforzamos lazos, celebramos nuestras raíces y disfrutamos de esa diversidad que nos enriquece y nos une como sociedad", ha dicho la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.