Casi 100 alumnos participan en una iniciativa para construir y lanzar un minisatélite con capacidad para recoger datos. - CAIB

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 98 alumnos han participado este lunes en el acto de clausura del desafío CanSat, dirigido a alumnado de educación secundaria de entre 14 y 19 años, y que consiste en diseñar, construir y lanzar un minisatélite con capacidad para recoger datos durante su descenso.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el alcalde de Binissalem, Víctor Martí; y el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, han asistido a la jornada de clausura del desafío, que ha tenido lugar en el aeródromo de Binissalem.

También han asistido representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de los Bomberos de Mallorca, del Observatorio Astronómico de Mallorca y de la Compañía de Aeropuertos de Baleares.

El CanSat es una iniciativa educativa de alcance europeo que tiene como objetivo fomentar las vocaciones STEM entre el alumnado, con una especial atención a la participación femenina, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Educación y Universidades.

En Baleares, el programa se ha consolidado como una experiencia de referencia en el aprendizaje basado en proyectos, la innovación educativa y la divulgación científica.

El desafío CanSat, que en las Islas ha sido posible gracias a la coordinación de IbSteam y de las oficinas de Esero, un proyecto educativo de la Agencia Espacial Europea en España, plantea a los equipos participantes el reto de diseñar, construir y lanzar un minisatélite del tamaño de una lata de refresco, con capacidad para recoger datos científicos durante su descenso.

Los satélites se han elevado hasta una altitud aproximada de un kilómetro con la ayuda de drones y, durante la caída controlada, han captado información que posteriormente será analizada por los equipos.

En esta edición han participado 83 alumnos de Mallorca, cinco de Menorca y diez de Eivissa. Estos chicos y chicas han formado un total de 18 equipos de diez centros educativos de Mallorca, Menorca y Eivissa.

Los centros de Mallorca que han participado son el CC Aula Balear; el IES Can Peu Blanc; el IES s'Arenal; el IES Joan Alcover; el IES Son Rullan; el IES Santa Margalida; el IES Albuhaira y el IES Binissalem. En Eivissa ha participado el IES Balàfia y en Menorca ha participado el IES Pasqual Calbó i Caldés.

Las misiones científicas desarrolladas por los estudiantes se han centrado principalmente en ámbitos como el monitoreo ambiental, la recogida de datos atmosféricos -temperatura, presión, concentración de CO2 o radiación-, la innovación científica y tecnológica, la eficiencia energética y los sistemas de seguimiento y control mediante GPS y telemetría. El proyecto fomenta la aplicación práctica de conocimientos de ingeniería, física, tecnología y programación.

Además del lanzamiento, los equipos también han presentado un informe en el que se refleja todo el trabajo llevado a cabo durante el proceso de elaboración del proyecto y lo han defendido en una presentación oral de ocho minutos de duración.

El proyecto, que ha finalizado este lunes, se ha dividido en tres fases. La primera fue una fase de investigación y diseño, en la que cada equipo tuvo que pensar cómo su satélite resolvería las dos misiones del reto.

La misión primaria ha sido igual para todos y este año se ha propuesto medir la temperatura del aire y la presión atmosférica. La misión secundaria ha sido de temática libre para cada equipo.

El conseller Vera ha hecho entrega del premio al mejor proyecto CanSat 2026 al equipo Primitive Technology, del IES Balàfia. Los alumnos premiados participarán como ganadores de la fase autonómica los días 13 y 14 de mayo en Badajoz en la competición nacional, en la que participarán todas las comunidades autónomas que hayan tomado parte en la fase anterior.

Además, en caso de ganar la fase nacional, podrán optar posteriormente a participar en un evento europeo de ingeniería aeroespacial impulsado por la ESA.

Este año, como novedad, se han añadido a los premios cuatro menciones especiales: la mención especial al Mejor Logro Técnico, que ha recaído en el equipo ATV del IES s'Arenal; la mención especial a la Misión Científica más Destacada, otorgada al equipo Orbisat del IES Pasqual Calbó i Caldés; la mención especial al Equipo más Profesional, ganada por el equipo Propulsat del IES Joan Alcover; y, por último, la mención especial a la Mejor Difusión y Patrocinio, entregada al equipo Team Rocket del IES Balàfia.

El jurado encargado de asignar los premios ha estado formado por la doctora en Física y catedrática de Física Teórica en la UIB, Alícia Sintes Olives; el ingeniero especializado en aeronaves con experiencia profesional en la Agencia Espacial Europea Joan Roselló Corró; Alícia Calafat, del Laboratorio de Física Gravitacional, Astrofísica y Computación de la UIB; el ingeniero de telecomunicaciones y doctor en Física por la UIB Bartomeu Alorda, y Mònica de Frutos, en representación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.