El Castillo de Bellver acogerá una gran exposición sobre Fryderyk Chopin y George Sand

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en su visita a Varsovia con los directivos Instituto Nacional Fryderyk Chopin- AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palma y el Instituto Nacional Fryderyk Chopin organizarán en el Castillo de Bellver una gran exposición sobre el el legado tanto del compositor como de la novelista y periodista francesa George Sand.

Así se ha acordado este martes en una visita del alcalde de Palma, Jaime Martínez, con los directivos Instituto Nacional Fryderyk Chopin, entidad con sede en Varsovia que el pasado junio firmó un convenio de colaboración con Cort.

El acuerdo prevé actividades culturales conjuntas destinadas, principalmente, a divulgar el legado del compositor y reivindicar su vínculo con la capital balear, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Durante el encuentro en Varsovia, se ha planteado la posibilidad de sumar a las actividades ya previstas en el convenio la organización de una exposición dedicada a Chopin y a Sand, compañera sentimental del compositor y autora del cuaderno autobibliográfico 'Un invierno en Mallorca', editado en 1842.

La idea inicial es que la muestra se inaugure a lo largo de 2026, coincidiendo con el 150 aniversario de la muerte de Sand, seudónimo de Amantine Aurore Lucile Dupin de Dudevant, que pasó a partir de octubre de 1838 una temporada en Palma y, posteriormente, en Valldemossa.

Por otro lado, ambas instituciones están trabajando en distintos proyectos, tanto musicales como artísticos, que se irán dando a conocer próximamente.

El alcalde ha trasladado la importancia que se pretende otorgar a los diferentes personajes históricos que vivieron y crearon en Palma, que tendrán su propio espacio en el futuro Centro de Interpretación de la Ciudad, que se ubicará en la plaza Mayor.

Durante el encuentro, el subdirector del Instituto, Andrzej Kosowski, ha firmado el manifiesto de apoyo a la candidatura Palma 2031 para la capitalidad cultural europea.

El Ayuntamiento ha recordado que a raíz del convenio de colaboración con el Instituto Nacional Fryderyk Chopin, el Archivo Municipal de Palma acogió, desde el 19 de junio y hasta el pasado 19 de octubre, la exposición 'Som a Palma! El viatge romàntic de Fryderyk Chopin i George Sand'.

La muestra ha sido realizada en colaboración con el Archivo del Reino de Mallorca, la asociación Can Vivot, la biblioteca Lluís Alemany, el Museo de Mallorca, entre otras entidades, y la aportación de importantes colecciones privadas.

Paralelamente, en el marco del convenio, se han celebrado dos conciertos en el Castillo de Bellver, los días 28 de junio y 19 de julio, a cargo, respectivamente, de Mateusz Krzyzowski y Piotr Alexewicz. El programa se ha completado con otras dos sesiones concertísticas, llevadas a cabo el 13 de septiembre, en Can Balaguer, y el 19 de octubre, en el Teatre Municipal Xesc Forteza.

También han ido Varsovia con motivo del encuentro el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal.