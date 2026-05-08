El castillo de Capdepera celebra un taller de pleita para reivindicar el legado de la artesanía tradicional

El Consell organiza un taller de llata en castillo de Capdepera para reivindicar el legado de la artesanía tradicional - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado un taller de pleita en el castillo de Capdepera para reivindicar el legado de la artesanía tradicional.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la actividad 'El legado de Ses Madones de Capdepera', organizada en colaboración con el Museu Es Baluard, se ha realizado con la intención de conectar patrimonio, territorio y prácticas artísticas contemporáneas.

El curso ha homenajeado a 'Ses Madones de sa Llata', las artesanas del municipio de Capdepera que realizan este oficio de manufactura con hojas de palmito, la única palmera autóctona de Mallorca.

"Su manera de trabajar, basada en la transmisión oral y el trabajo compartido, ha inspirado una experiencia que ha reproducido fielmente esta tradición", han señalado desde el Consell.

Así, la sesión se ha celebrado en uno de los espacios del castillo en el que actualmente hay una exposición dedicada a la 'llata' --el nombre de esta técnica en catalán--. Los asistentes se han sentado en círculo, como tradicionalmente lo hacían las artesanas, y han realizado todo el proceso artesano, desde la preparación de las hojas hasta el trenzado final.

La formación la han dirigido la profesora de la Escuela Artesana Araceli Iranzo, galardonada con el Premio Promoción Artesana del Consell, y la representante de la marca Antic Mallorca, Antonella Farris, especialista en confección de artículos con palmito.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, que también ha asistido a la jornada, ha destacado la importancia de mantener los oficios tradicionales de Mallorca y ha definido la pleita como "patrimonio vivo" y como una forma de "identidad y expresión artística".