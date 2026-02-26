Cata Coll y Alba Torrens protagonizan la campaña de Baleares por el 8M, centrada en el deporte, - CAIB

El Govern ha presentado este jueves la campaña institucional por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, y que este año pone el foco en el deporte con el lema 'La igualdad es el partido clave'.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado la campaña en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares, acompañada del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y de la directora del Instituto Balear de la Mujer (IbDona), Catalina Salom.

Con el lema 'La igualdad es el partido clave. Continuamos abriendo camino', el Ejecutivo sitúa la igualdad de oportunidades como eje central del 8M y refuerza su compromiso con una sociedad más justa, con las mismas oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos, según han explicado en nota de prensa.

Durante la presentación, Prohens ha remarcado que la igualdad es un principio estructural que guía la acción del Govern y que debe traducirse en políticas públicas concretas, recursos y oportunidades reales.

En este sentido, ha subrayado que el deporte es un espacio especialmente simbólico porque construye referentes, proyecta valores y tiene un impacto directo en las generaciones más jóvenes.

REFERENTES BALEARES DE ÉLITE INTERNACIONAL

La campaña cuenta con dos deportistas baleares de trayectoria internacional que simbolizan la excelencia, el esfuerzo y el talento femenino de las Islas.

Por un lado, Cata Coll, campeona del mundo con la selección española en 2023, múltiple campeona de Liga F, Copa de la Reina y Liga de Campeones Femenina de la UEFA con el FC Barcelona, Guante de Oro con la selección española sub-17 en el Mundial y participante en los Juegos Olímpicos de 2024.

Por otro, Alba Torrens, una de las jugadoras de baloncesto españolas más laureadas de la historia, con seis títulos de Euroliga, ligas ganadas en España, Rusia y Turquía, múltiples medallas con la selección española, entre las que destaca la plata olímpica en Río 2016, y nombrada Mejor Jugadora de Europa en los años 2011 y 2014.

Ambas representan a diferentes generaciones, pero comparten el mismo recorrido de competir al máximo nivel en un contexto en el que, durante muchos años, las mujeres han contado con menos recursos y menor repercusión mediática, a pesar de demostrar el mismo talento.

CONTINUAR AVANZANDO HACIA LA IGUALDAD REAL

La iniciativa pone en valor los avances conseguidos en los últimos años en visibilidad y profesionalización del deporte femenino, pero también recuerda que la igualdad plena no es aún una realidad consolidada.

Asimismo, la campaña reconoce el camino abierto por las mujeres de generaciones anteriores, que lucharon en contextos más difíciles para que hoy existan más oportunidades. El Govern defiende que el objetivo final es que llegue el día en el que no sea necesario diferenciar entre deporte femenino y masculino, sino que se hable simplemente de deporte, con las mismas condiciones y oportunidades para todos.