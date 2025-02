Cava de Llano dice sentirse "muy honrada" tras anunciarse que recibirá la Medalla de Oro de Baleares 2025

IBIZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La abogada y política ibicenca María Luisa Cava de Llano ha reconocido sentirse "muy honrada" tras anunciarse que recibirá la Medalla de Oro de Baleares de 2025.

Según ha declarado a Europa Press Cava de Llano, la llamó la presidenta del Govern, Marga Prohens, para trasladarle esta noticia "espléndida".

"Me siento muy honrada. No sé cuáles son mis méritos porque yo he hecho siempre lo que creía que tenía que hacer en todos los cargos que he venido desarrollando", ha explicado antes de reconocer que le hace "mucha ilusión" recibir el máximo galardón del Govern balear.

María Luisa Cava de Llano nació en Barcelona pero es una ibicenca más. Abogada y política licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, ha destacado por su dedicación al servicio público y la defensa de los derechos.

Entre otros cargos, ha sido teniente de alcalde de Ibiza, vicepresidenta del Consell, diputada en el Congreso de los Diputados y adjunta primera al Defensor del Pueblo, cargo que asumió en 2010. Entre 2014 y 2018, fue consejera electiva del Consejo de Estado. También fue delegada del Colegio de Abogados de Baleares.

Con una larga trayectoria de integridad y compromiso, ha contribuido al fortalecimiento de los valores democráticos y a la defensa de los derechos de la sociedad, ha añadido el Govern.