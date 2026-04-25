Cazado circulando por Palma conduciendo un ciclomotor eléctrico sin haber obtenido nunca el permiso

El vehículo intervenido al hombre investigado a la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre de 32 años por supuestamente conducir un ciclomotor eléctrico por la ciudad sin haber obtenido nunca el permiso.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de marzo en la calle Reis Católics, donde una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) dio el alto a un vehículo que parecía ser una bicicleta eléctrica.

Los agentes, no obstante, observaron que el vehículo no estaba siendo propulsado por el propio conductor sino mediante la maneta aceleradora del manillar.

Ante las sospechas de que dicho vehículo pudiera tener la consideración de ciclomotor, los policías solicitaron al implicado la autorización administrativa necesaria para su conducción.

El hombre, de nacionalidad marroquí, manifestó que no disponía de ningún tipo de permiso. Además, el vehículo no disponía de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, por lo que fue trasladado al depósito municipal por la grúa.

Un informe técnico policial realizado por un experto de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) concluyó que el vehículo está catalogado como ciclomotor de dos ruedas y su conducción requiere del permiso AM.

Es por ello que el conductor fue citado en dependencias policiales en calidad de investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

El hombre se acogió a su derecho a no declarar y las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial.