CCOO alerta de la "precarización" de los auxiliares educativos con contratos que no abarcan el año lectivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha censurado la "precarización" del sector de los auxiliares técnicos educativos (ATE), ya que 50 de las incorporadas para este curso tendrán contratos de nueve meses y acabarán el servicio "antes de que finalice el curso".

El sindicato ha alegado que este tipo de contratos se utilizan para cubrir "aumentos ocasionales e imprevistos" de la actividad laboral o para hacer frente a "picos de demanda".

En un comunicado, CCOO ha señalado que las ATE son las profesionales que dan el apoyo esencial al alumnado con necesidades especiales al darles asistencia y acompañarles en las actividades diarias como son la higiene personal, la alimentación, los traslados y el fomento de su desarrollo personal y social.

"Este tipo de contratación no hace más que precarizar todavía más un colectivo altamente feminizado y maltratado por la Administración al generar diferencias y subjetividades en la contratación del personal que presta servicio", han apuntado.

Por eso, han incidido en que las características de este tipo de contrato "no solo afectan a las compañeras que los sufren", que supone diferir el primer cobro en el mes de octubre, sino que también "agravan el cuidado y bienestar de los niños de necesidades especiales, que no pueden disfrutar de la profesional que les acompaña durante todo el curso lectivo".

CCOO ha ahondado que una de sus "máximas" es conseguir la contratación de todo el personal ATE a 12 meses y con este propósito, el pasado mes de octubre, promovieron una campaña de recogida de firmas en la que consiguieron cerca de 7.000.

Esto han afirmado que logró el compromiso del Govern de hacerlo efectivo en el inicio del próximo curso pero estas actuaciones con la contratación "precaria" de nuevas ATE "no hace más que preocuparles y ponerles en alerta".

Por todo esto, con el deseo de que las acciones futuras del Govern "desvanezcan estas preocupaciones" y "cumplan con los compromisos adquiridos", han mostrado su solidaridad con "todas las compañeras precariamente contratadas" y su "máximo rechazo al desprecio constante al que es sometido el colectivo ATE".