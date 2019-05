CCOO avisa de que será "muy exigente" e instará al Govern a reclamar ante Madrid cambios en la reforma laboral

Publicado 27/05/2019 12:58:55 CET

"Ya no hay excusas para revertir de manera inmediata los aspectos más lesivos de la reforma laboral"

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Baleares ha avisado este lunes de que será "muy exigente con la consolidación de las políticas laborales, sociales, de igualdad y medioambientales" en las Islas, y ha avanzado que pedirá al Govern que se configure en las próximas semanas que reclame ante Madrid cambios en la reforma laboral.

"Una vez terminados los procesos electorales, ya no hay excusas para revertir de manera inmediata los aspectos más lesivos de la reforma laboral que tanto daño a hecho a la clase trabajadora", ha declarado la organización sindical en un comunicado en el que ha planteado afrontar una reforma "más amplia" de la legislación laboral.

El sindicato ha celebrado los resultados de las elecciones autonómicas, insulares y municipales en Baleares por la posibilidad de volver a formar un Govern progresista. Precisamente el pasado jueves CCOO animaba al electorado a votar partidos de izquierda para revalidar el Pacte, porque entiende que dichas opciones políticas son las que "mejoran la condiciones de vida de la clase trabajadora".

Este lunes, CCOO ha vuelto a manifestar su interés en que se formen gobiernos en los diferentes niveles institucionales "que den continuidad y profundicen en las políticas puestas en marcha desde el diálogo y la concertación con los agentes sociales y económicos". Al mismo tiempo, quería un Govern que "pudiera hacer frente a la entrada de la derecha radical".

La organización sindical ha remarcado que las políticas de los próximos cuatro años "deben ir enfocadas a conseguir un futuro inclusivo y sostenible para las Islas", acabar "con la estacionalidad" y apostar "con firmeza por la cualificación de los trabajadores".

"Desde el sindicato seremos muy exigentes con el hecho de que estas políticas sirvan para una mejora efectiva de las condiciones de vida de los trabajadores", han concluido.

El PSIB, partido liderado en Baleares por Francina Armengol, ha ganado las elecciones autonómicas celebradas este domingo en el archipiélago balear, por lo que podría volver a reeditarse un pacto progresista en la comunidad, a pesar de que el resto de formaciones de izquierda de las Islas (MÉS y Unidas Podemos) han obtenido peores resultados que los registrados en la cita electoral de 2015.

Gracias a esta victoria de los socialistas por primera vez en la comunidad, la izquierda podría seguir gobernando en las Islas ya que la mayoría absoluta en el Parlament se obtiene con 30 diputados. Los partidos de izquierdas superarían esta cifra con los escaños de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unidas Podemos (6), MÉS per Menorca (2) y Gent per Formentera (1).