CCOO celebra las medidas para favorecer a las camareras de pisos en un hotel de Mallorca tras un estudio de carga

Archivo - Una camarera de pisos limpia una de las habitaciones del Hotel Claris, en Barcelona, Catalunya (España), a 4 de noviembre de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de CCOO en Baleares ha celebrado la adopción de medidas para favorecer el trabajo de las camareras de pisos en un hotel de Mallorca tras la realización del estudio de carga contemplado en convenio colectivo autonómico de hostelería actualmente vigente.

Este "ejemplo de éxito", ha apuntado el sindicato en un comunicado, ha sido posible gracias a la existencia de comités de empresa "implicados y dedicados a mejorar las condiciones de trabajo de sus compañeros".

Se ha dado en el hotel Fergus Club Mallorca Waterpark, donde la puesta en marcha de un estudio de cargas de trabajo para las camareras de piso --algo que ya contemplaba el convenio de 2023 y que se reiteró en el de 2025-- ha sido "la principal prioridad" de los trabajadores desde hace al menos siete años.

A raíz de este estudio, una de las medidas que se han adoptado ha sido la retirada de las camas nido, dado que su limpieza "de rodillas, en habitaciones diminutas y sin sitio para maniobrar" provocaban dolores de espalda y rodillas en las camareras de pisos, muchas de las cuales acababan necesitado una baja médica.

CCOO ha agradecido la "buena predisposición" de los responsables del establecimiento hotelero y ha considerado que el hecho de que se haya implantado esta medida en menos de dos meses "es un ejemplo de que cuando todos tienen el bienestar de los trabajadores como objetivo se pueden conseguir los cambios necesarios".

Por ello, la organización sindical ha convocado una asamblea el próximo martes en la que explicará las posibilidades de reducción de la edad de jubilación de las camareras de piso de una manera "realista, honesta y sin vender humo".

En el encuentro participarán expertos del sector que explicarán las dificultades y posibilidades de implantar esta medida, con la que se busca poner coto a unas condiciones de trabajo "abusivas" que afectan a un colectivo feminizado, especialmente envejecido y del que forman parte personas migrantes.