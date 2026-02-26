CCOO considera un "insulto" la propuesta de Educación sobre los días de libre disposición del profesorado

Archivo - Varios padres llevan a sus hijos el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha considerado que la propuesta de la Consellería de Educación y Universidades sobre los días de libre disposición del profesorado es un "insulto", ya que en la práctica solo implica de cinco días.

Uno de ellos es lectivo, otros no lo es y cuatro más "no tienen ninguna utilidad real", una propuesta mucho más reducida de la que gozan otras comunidades autónomas, ha criticado el sindicato en un comunicado.

Esto sucede, por ejemplo, en regiones como Asturias, Cantabria o Madrid, donde los docentes disponen de cuatro días anuales de los cuales habitualmente tres son lectivos dentro del calendario escolar y uno no lectivo, lo que permite "una conciliación real sin afectar al funcionamiento de los centros".

En este sentido, CCOO ha insistido en que aprobar estos días de asuntos propios no supondría ningún incremento presupuestario y dependería únicamente de la voluntad política.

Además, la organización sindical ha afirmado que la carencia de este derecho tiene un "impacto directo" en la calidad de vida del profesorado y en la capacidad del sistema educativo para atraer y retener profesionales, especialmente en un contexto en el que hay dificultad para cubrir determinadas especialidades.