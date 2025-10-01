CCOO destaca la "profesionalidad" del profesorado y critica que las instrucciones oficiales "llegaron tarde"

Archivo - Imágenes de una docente dando clases, en una foto de archivo. - UIB - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Ensenyament ha resaltado la "profesionalidad" y la "capacidad de respuesta" del profesorado de los centros educativos de Ibiza y Formentera y ha recriminado que las instrucciones oficiales "llegaron tarde", cuando ya se vivían las consecuencias del temporal".

De esta manera, han puesto en valor el "trabajo" y el "compromiso" del profesorado pitiuso ante la situación de alerta meteorológica y el "desorden" que se vivió este martes en los centros educativos, según ha reivindicado la organización sindical en un comunicado.

CCOO ha reprochado la tardanza en emitir las órdenes cuando ya había "carreteras cortadas, inundaciones e incidencias que afectaban la movilidad y el funcionamiento normal de los centros".

"Esta falta de previsión generó un alto nivel de incertidumbre y preocupación tanto entre las familias, como entre el alumnado, que en algunos casos también vivió momentos de angustia ante la excepcionalidad de la situación. En varios centros, además, se produjeron incidencias derivadas de la lluvia intensa", han indicado.

Por eso, CCOO ha resaltado que el profesorado mantuvo el funcionamiento de los centros, dio "seguridad" al alumnado y gestionó con "serenidad" una jornada marcada por la "improvisación y las dificultades externas".

Asimismo, han subrayado su papel "clave" para mantener la calma y garantizar la atención y el acompañamiento de los niños y jóvenes, por lo que el sindicato ha expresado su agradecimiento y reconocimiento al colectivo docente.

"Este martes se hizo evidente que, en situaciones críticas, son los docentes quienes aguantan el sistema educativo y hacen posible que los centros continúen siendo espacios de seguridad, confianza y cuidado para el alumnado", han alegado.