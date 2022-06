CCOO dice que los datos muestran la mejora del mercado laboral y exige retomar la negociación colectiva

PALMA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha considerado que los datos del paro publicados este jueves muestran cómo mejora la situación del mercado laboral de Baleares, si bien ha considerado necesario retomar la negociación colectiva para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

En un comunicado, el sindicato ha destacado que la mejora de la situación del mercado laboral se aprecia en la disminución de las personas desocupadas ya que la actividad turística se está desarrollando "plenamente", mientras se produce un aumento de la contratación indefinida "fruto de la reforma laboral" que "da estabilidad" a las personas trabajadoras.

Sin embargo, CCOO insiste en la necesidad de llevar a cabo un cambio en el modelo económico, que pueda "escapar" de la temporalidad laboral "que se vive cada año" en las Islas y en el que creen que la industria puede jugar un papel "importante" al crear puestos de trabajo durante todo el año.

También han señalado que esta situación positiva en relación a la ocupación, "no se ha acompañado" de los incrementos salariales necesarios para hacer frente a la inflación que continúan soportando a causa de "la negativa" de los empresarios a incluir cláusulas de revisión salarial anuales.

"No nos creemos que las empresas también estén sufriendo el alza de precios porque lo están repercutiendo en sus clientes", apuntan desde el sindicato, que también añade que no se puede salir de esta crisis "devaluando salarios" y "haciendo recaer la peor parte de ésta sobre la clase trabajadora".

Por otro lado, han considerado que la falta de trabajadores cualificados que están sufriendo algunos sectores, "está motivada fundamentalmente" por los bajos salarios y los incumplimientos habituales de convenios.

Así pues, el sindicado exige "retomar la negociación colectiva" para evitar que los trabajadores "pierdan poder adquisitivo" y que ésta permita actualizar salarios y el cumplimiento de los pactos en estos convenios.

"Si no se actualizan los salarios, nos abocamos a una situación de conflictividad". "Si esto no se hace así" no les quedará "más remedio" que "empezar a salir a la calle", han advertido.