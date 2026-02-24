CCOO exige mejoras de seguridad para los trabajadores del aeropuerto de Palma

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de CCOO han exigido el director del aeropuerto de Palma, Tomàs Melgar, mejoras de seguridad para los trabajadores y una revisión de los

Así lo han trasladado la responsable del Sector Aéreo de Baleares, Susana Carballido; el delegado sindical de CCOO Aena, Miquel Flexas, y el secretario de Salud Labora y Medio Ambiente del sindicato, Ramon Enric Carreras, al director este martes en una reunión.

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, el encuentro se ha producido a raíz de la agresión que sufrió un trabajador de Ryanair a principios de febrero.

Desde CCOO han remarcado que la violencia contra los trabajadores es un riesgo laboral que las compañías aéreas tienen que evaluar para impulsar medidas.

Durante el encuentro, el director del aeropuerto ha puesto al corriente al sindicato sobre algunas medidas que se quieren implantar. Por su parte, CCOO ha hecho hincapié en que la prevención es paritaria y ha reclamado la participación sindical en los ámbitos de valoración y discusión antes de tomar medidas.

Igualmente, ha manifestado su preocupación por la evolución de las obras, la situación en los mostradores de facturación y la coordinación de actividades empresariales que, a su entender, tiene que mejorar.

El sindicato ha trasladado a Aena la necesidad de revisar la actual situación y garantizar la participación sindical en la planificación de las medidas.

Según han concluido, desde CCOO harán un seguimiento "minucioso" de las medidas que Aena implantará. "La salud de todos los trabajadores del aeropuerto es una prioridad innegociable", han agregado.