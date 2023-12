CCOO pide "importantes aumentos salariales" para mantener un nivel de vida digno ante los buenos datos de empleo

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Baleares ha reclamado este lunes "importantes aumentos salariales" que permitan mantener un nivel de vida digno, ante los buenos datos de empleo del mes de noviembre, ya que "cada día la cesta de la compra y la vivienda son más caras".

Para el sindicato, los datos que se han publicado son "positivos", ya que muestran cifras de afiliación a la Seguridad Social y de desempleo mejores que las del año anterior, que "ya fueron de récord", porque "nunca ha habido menos parados en un mes de noviembre".

Según ha explicado CCOO en un comunicado, la actividad económica de Baleares se mantiene "fruto de la prolongación de la oferta turística, de la campaña comercial del 'Black Friday' y de Navidad", que "permiten que muchas personas trabajadoras sigan ocupadas en estas fechas".

Sin embargo, ha señalado que estos "buenos" datos "no repercuten en la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera", puesto que, a su entender, las empresas "generan unos beneficios que se deben repartir entre los trabajadores, ya que si no fuera por su esfuerzo, no se habrían obtenido".

Por otra parte, CCOO también ha instado a las empresas a facilitar y reconocer la "necesaria cualificación de las personas trabajadoras, para dar el servicio de calidad que requieren las empresas y, de esta forma, abordar los retos que hay por delante".

Por último, la central sindical ha pedido "aprovechar" la coyuntura económica para trabajar en "hacer un cambio de modelo que sea sostenible, económico, social y medioambiental". "Ahora se tiene la oportunidad de hacerlo y el Govern no debería desaprovecharlo", han apostillado.